https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766738207.html

Власти Оренбуржья рассказали об обстановке на границе с Казахстаном

Власти Оренбуржья рассказали об обстановке на границе с Казахстаном - РИА Новости, 06.01.2022

Власти Оренбуржья рассказали об обстановке на границе с Казахстаном

В Оренбуржье в приграничных с Казахстаном территориях социально-политическая обстановка спокойная, негативных происшествий не зафиксировано, сообщили в... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:06

2022-01-06T14:06

2022-01-06T14:13

беспорядки в казахстане

в мире

орск

светлинский район

одкб

касым-жомарт токаев

денис паслер

нур-султан

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УФА, 6 янв – РИА Новости. В Оренбуржье в приграничных с Казахстаном территориях социально-политическая обстановка спокойная, негативных происшествий не зафиксировано, сообщили в правительстве Оренбургской области."Социально-политическая обстановка в приграничных территориях Оренбургской области спокойная. Губернатор региона Денис Паслер в оперативном режиме проводит селекторы с главами приграничных территорий региона. Никаких негативных происшествий, связанных с ситуацией в соседнем Казахстане, в регионе не зафиксировано", - говорится в сообщении.Отмечается, что работа органов власти осуществляется в штатном режиме, для мониторинга ситуации организовано дежурство. По поручению главы региона внутриполитический блок областного правительства находится на оперативной связи с казахской диаспорой.По справке местных властей, на Оренбургскую область приходится самый протяженный участок российско-казахстанской границы - 1876 километров. Оренбуржье граничит с Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областями Казахстана. В области 13 приграничных территорий - Адамовский, Акбулакский, Домбаровский, Беляевский, Илекский, Кваркенский, Ташлинский, Первомайский, Светлинский районы, Гайский, Кувандыкский, Соль-Илецкий и Ясненский городские округа, а также и города Орск и Новотроицк. В приграничных территориях региона проживает 38% населения области.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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