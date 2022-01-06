https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766735688.html

МИД назвал события в Казахстане инспирированными извне

МИД назвал события в Казахстане инспирированными извне - РИА Новости, 06.01.2022

МИД назвал события в Казахстане инспирированными извне

МИД России рассматривает ситуацию в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T13:49

2022-01-06T13:49

2022-01-06T14:22

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. МИД России рассматривает ситуацию в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Это происходит с использованием "подготовленных и организованных вооруженных формирований", добавили в ведомстве."Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане", — говорится в комментарии на сайте министерства.В МИД подчеркнули, что заинтересованы "в скорейшем восстановлении нормальной жизни" в республике.Как ранее сообщили в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности, Коллективные миротворческие силы ОДКБ направили в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации обстановки. Они будут в том числе охранять государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка. Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению своих задач.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/pogranpunkty-1766734695.html

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