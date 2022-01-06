https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766735013.html

В Бишкеке рассказали об обстановке на границе Киргизии и Казахстана

В Бишкеке рассказали об обстановке на границе Киргизии и Казахстана - РИА Новости, 06.01.2022

В Бишкеке рассказали об обстановке на границе Киргизии и Казахстана

Обстановка на границе Киргизии и Казахстана стабильная, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T13:40

2022-01-06T13:40

2022-01-06T14:15

беспорядки в казахстане

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БИШКЕК, 6 янв - РИА Новости. Обстановка на границе Киргизии и Казахстана стабильная, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии."Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, пограничные подразделения с 30 декабря 2021 года по настоящее время продолжают нести службу в усиленном варианте. КПП через киргизско-казахстанскую госграницу осуществляют пропуск лиц, транспортных средств и грузов в штатном режиме с учетом существующих ограничений, связанных с COVID-19. Уточняется, что "кыргызская и казахстанская стороны не вводили никаких дополнительных ограничений по пропуску лиц, транспортных средств, вывозу/ввозу грузов и товаров через границу"."С 5 по 6 января кыргызско-казахстанскую госграницу пересекли около 5500 человек: из них из Казахстана в Кыргызстан прибыли 2384 человека – 671 гражданин Кыргызской Республики и 1644 гражданина Республики Казахстан. Из Кыргызстана в Казахстан убыли всего 3076 человек – 676 граждан Кыргызской Республики и 2349 граждан Республики Казахстан", - подчеркнули в ведомстве.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, киргизия, одкб, жанаозен, алматинская область, касым-жомарт токаев, нур-султан