https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766733122.html

В казахстанском Таразе сожгли три полицейских здания

В казахстанском Таразе сожгли три полицейских здания - РИА Новости, 06.01.2022

В казахстанском Таразе сожгли три полицейских здания

Три полицейских здания сгорели в административном центре Жамбылской области Таразе, однако сейчас обстановка спокойная, сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T13:27

2022-01-06T13:27

2022-01-06T19:00

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

алматинская область

жамбылская область

касым-жомарт токаев

нур-султан

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Три полицейских здания сгорели в административном центре Жамбылской области Таразе, однако сейчас обстановка спокойная, сообщает Sputnik Казахстан."В Таразе сожжены три полицейских здания — областного департамента, городского управления и отдела полиции № 1", — передает агентство.По его данным, погромщики также уничтожили или испортили около 50 ведомственных автомобилей.Ранее комендатура другого крупного города — Алма-Аты — сообщила о гибели 13 силовиков, тела двоих обнаружили с отсеченными головами, что власти расценили как доказательство действий террористов. Еще более 350 сотрудников пострадали в уличных столкновениях.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Беспорядки распространились на всю страну.Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, одкб, алматинская область, жамбылская область, касым-жомарт токаев, нур-султан