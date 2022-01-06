В казахстанском Таразе сожгли три полицейских здания

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Три полицейских здания сгорели в административном центре Жамбылской области Таразе, однако сейчас обстановка спокойная, сообщает Sputnik Казахстан."В Таразе сожжены три полицейских здания — областного департамента, городского управления и отдела полиции № 1", — передает агентство.По его данным, погромщики также уничтожили или испортили около 50 ведомственных автомобилей.Ранее комендатура другого крупного города — Алма-Аты — сообщила о гибели 13 силовиков, тела двоих обнаружили с отсеченными головами, что власти расценили как доказательство действий террористов. Еще более 350 сотрудников пострадали в уличных столкновениях.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Беспорядки распространились на всю страну.Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
"В Таразе сожжены три полицейских здания — областного департамента, городского управления и отдела полиции № 1", — передает агентство.
По его данным, погромщики также уничтожили или испортили около 50 ведомственных автомобилей.
Ранее комендатура другого крупного города — Алма-Аты — сообщила о гибели 13 силовиков, тела двоих обнаружили с отсеченными головами, что власти расценили как доказательство действий террористов. Еще более 350 сотрудников пострадали в уличных столкновениях.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Беспорядки распространились на всю страну.
Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.
Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
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