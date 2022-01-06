https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766732721.html
В СПЧ оценили обращение Казахстана в ОДКБ
В СПЧ оценили обращение Казахстана в ОДКБ - РИА Новости, 06.01.2022
В СПЧ оценили обращение Казахстана в ОДКБ
Глава постоянной комиссии Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T13:20
2022-01-06T13:20
2022-01-06T14:12
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
алматинская область
касым-жомарт токаев
кирилл вышинский
нур-султан
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава постоянной комиссии Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский поддержал отправку миротворцев ОДКБ в охваченный беспорядками Казахстан."Со вчерашнего дня огромное количество людей на постсоветском пространстве внимательно следило за развитием событий в Казахстане, делилось снимками и видео погромов магазинов и стрельбы на улицах. В таких условиях говорить о мирном протесте, о соблюдении прав граждан Казахстана и живущих в этой стране наших соотечественников не приходится. Это издевательская формулировка по отношению к тому, что мы все наблюдали", - приводятся слова Вышинского в Telegram-канале СПЧ.Он отметил, что, без сомнения, любое государство в такой ситуации должно принимать достаточно жесткие меры, чтобы остановить погромы и террор. И в том, что Казахстан "быстро и оперативно обратился за помощью в ОДКБ - организацию, в которую страна входит не первый год и с которой имеет большую практику взаимодействия", по его мнению, нет ничего удивительного.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан, одкб, алматинская область, касым-жомарт токаев, кирилл вышинский, нур-султан, россия
13:20 06.01.2022 (обновлено: 14:12 06.01.2022)
В СПЧ оценили обращение Казахстана в ОДКБ
Член СПЧ Вышинский: обращение в ОДКБ дало Казахстану надежду на возврат к нормальной жизни
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Глава постоянной комиссии Совета при президенте России
по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский
поддержал отправку миротворцев ОДКБ
в охваченный беспорядками Казахстан
.
"Со вчерашнего дня огромное количество людей на постсоветском пространстве внимательно следило за развитием событий в Казахстане, делилось снимками и видео погромов магазинов и стрельбы на улицах. В таких условиях говорить о мирном протесте, о соблюдении прав граждан Казахстана и живущих в этой стране наших соотечественников не приходится. Это издевательская формулировка по отношению к тому, что мы все наблюдали", - приводятся слова Вышинского в Telegram-канале
СПЧ.
Он отметил, что, без сомнения, любое государство в такой ситуации должно принимать достаточно жесткие меры, чтобы остановить погромы и террор. И в том, что Казахстан "быстро и оперативно обратился за помощью в ОДКБ - организацию, в которую страна входит не первый год и с которой имеет большую практику взаимодействия", по его мнению, нет ничего удивительного.
"Полагаю, что у огромного количества людей, включая 3,5 миллиона русскоязычных граждан Казахстана, появилась определенная надежда на стабилизацию обстановки, когда они узнали, что миротворцы примут участие в поддержании порядка, охране зданий, помогут вернуть ситуацию в правовое поле. У людей, следящих из окон своих квартир за вооруженными участниками беспорядков (кого еще вчера называли мирными протестующими), теперь появилась надежда на то, что жизнь вернется в нормальное русло", - подчеркнул Вышинский.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен
и Актау
в Мангистауской области
- нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате
, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях
, а также в Алма-Ате и Нур-Султане
. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.