https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766731780.html
ОДКБ не допустит кровопролития в Казахстане, заявила сенатор Ковитиди
ОДКБ не допустит кровопролития в Казахстане, заявила сенатор Ковитиди - РИА Новости, 06.01.2022
ОДКБ не допустит кровопролития в Казахстане, заявила сенатор Ковитиди
Восстановление мира и спокойствия в Казахстане возможно только с помощью ОДКБ, организация не допустит кровопролития в этой стране, заявила РИА Новости сенатор, РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T13:08
2022-01-06T13:08
2022-01-06T14:12
беспорядки в казахстане
в мире
одкб
жанаозен
алматинская область
ольга ковитиди
касым-жомарт токаев
нур-султан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565211999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff382fbf15cbd91d043f74bb6f5e750f.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Восстановление мира и спокойствия в Казахстане возможно только с помощью ОДКБ, организация не допустит кровопролития в этой стране, заявила РИА Новости сенатор, член постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) по международному сотрудничеству Ольга Ковитиди."Очевидно, что только с помощью ОДКБ возможно восстановление мира и спокойствия в стране. Главное - установление мира. В этом мы поможем. Дальше народ Казахстана сам должен извлечь уроки из произошедшего, уверена, что работы предстоит очень много. ОДКБ не допустит кровопролития в нашем братском Казахстане", - сказала она.Сенатор назвала ситуацию в Казахстане спланированной акцией, выгодной тем, кому не нужен мир в Центральной Азии и на постсоветском пространстве."Будучи членом постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, считаю недопустимыми действия бандформирований для осуществления насильственных действий, направленных против народа Казахстана и суверенитета государства Казахстан. Очевидно, что народ имеет право на мирные демонстрации, народ имеет право требовать защиты своих прав и реализации конституционных прав и гарантий, но если это сопряжено с насилием опасным для жизни и здоровья других людей, это уже не мирный митинг", - считает парламентарий.По словам Ковитиди, нельзя поверить, что желание реформ в стране должно быть сопряжено с "разграблением магазинов, разграблением аэропорта Алматы, поджогом машин не только частных, но и скорой помощи". "Люди запуганы и находятся в своих домах и квартирах, а на улицах, в том числе возле воинских частей, идут бои. Откуда оружие у мирных граждан Казахстана - гранаты и другие боеприпасы? Однозначно, это спланированная операция против народа Казахстана", - заявила она.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства", и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220106/odkb-1766730989.html
https://ria.ru/20220106/belorussiya-1766726969.html
жанаозен
алматинская область
нур-султан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565211999_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_34fb9df107c54347994fdb901365599f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одкб, жанаозен, алматинская область, ольга ковитиди, касым-жомарт токаев, нур-султан
13:08 06.01.2022 (обновлено: 14:12 06.01.2022)
ОДКБ не допустит кровопролития в Казахстане, заявила сенатор Ковитиди
Сенатор Ковитиди заявила, что восстановить мир в Казахстане можно только с помощью ОДКБ
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Восстановление мира и спокойствия в Казахстане
возможно только с помощью ОДКБ
, организация не допустит кровопролития в этой стране, заявила РИА Новости сенатор, член постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) по международному сотрудничеству Ольга Ковитиди
.
"Очевидно, что только с помощью ОДКБ возможно восстановление мира и спокойствия в стране. Главное - установление мира. В этом мы поможем. Дальше народ Казахстана сам должен извлечь уроки из произошедшего, уверена, что работы предстоит очень много. ОДКБ не допустит кровопролития в нашем братском Казахстане", - сказала она.
Сенатор назвала ситуацию в Казахстане спланированной акцией, выгодной тем, кому не нужен мир в Центральной Азии
и на постсоветском пространстве.
"Будучи членом постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, считаю недопустимыми действия бандформирований для осуществления насильственных действий, направленных против народа Казахстана и суверенитета государства Казахстан. Очевидно, что народ имеет право на мирные демонстрации, народ имеет право требовать защиты своих прав и реализации конституционных прав и гарантий, но если это сопряжено с насилием опасным для жизни и здоровья других людей, это уже не мирный митинг", - считает парламентарий.
По словам Ковитиди, нельзя поверить, что желание реформ в стране должно быть сопряжено с "разграблением магазинов, разграблением аэропорта Алматы, поджогом машин не только частных, но и скорой помощи". "Люди запуганы и находятся в своих домах и квартирах, а на улицах, в том числе возле воинских частей, идут бои. Откуда оружие у мирных граждан Казахстана - гранаты и другие боеприпасы? Однозначно, это спланированная операция против народа Казахстана", - заявила она.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен
и Актау
в Мангистауской области
- нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате
, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях
, а также в Алма-Ате и Нур-Султане
. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства", и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.