https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766731780.html

ОДКБ не допустит кровопролития в Казахстане, заявила сенатор Ковитиди

ОДКБ не допустит кровопролития в Казахстане, заявила сенатор Ковитиди - РИА Новости, 06.01.2022

ОДКБ не допустит кровопролития в Казахстане, заявила сенатор Ковитиди

Восстановление мира и спокойствия в Казахстане возможно только с помощью ОДКБ, организация не допустит кровопролития в этой стране, заявила РИА Новости сенатор, РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T13:08

2022-01-06T13:08

2022-01-06T14:12

беспорядки в казахстане

в мире

одкб

жанаозен

алматинская область

ольга ковитиди

касым-жомарт токаев

нур-султан

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Восстановление мира и спокойствия в Казахстане возможно только с помощью ОДКБ, организация не допустит кровопролития в этой стране, заявила РИА Новости сенатор, член постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) по международному сотрудничеству Ольга Ковитиди."Очевидно, что только с помощью ОДКБ возможно восстановление мира и спокойствия в стране. Главное - установление мира. В этом мы поможем. Дальше народ Казахстана сам должен извлечь уроки из произошедшего, уверена, что работы предстоит очень много. ОДКБ не допустит кровопролития в нашем братском Казахстане", - сказала она.Сенатор назвала ситуацию в Казахстане спланированной акцией, выгодной тем, кому не нужен мир в Центральной Азии и на постсоветском пространстве."Будучи членом постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, считаю недопустимыми действия бандформирований для осуществления насильственных действий, направленных против народа Казахстана и суверенитета государства Казахстан. Очевидно, что народ имеет право на мирные демонстрации, народ имеет право требовать защиты своих прав и реализации конституционных прав и гарантий, но если это сопряжено с насилием опасным для жизни и здоровья других людей, это уже не мирный митинг", - считает парламентарий.По словам Ковитиди, нельзя поверить, что желание реформ в стране должно быть сопряжено с "разграблением магазинов, разграблением аэропорта Алматы, поджогом машин не только частных, но и скорой помощи". "Люди запуганы и находятся в своих домах и квартирах, а на улицах, в том числе возле воинских частей, идут бои. Откуда оружие у мирных граждан Казахстана - гранаты и другие боеприпасы? Однозначно, это спланированная операция против народа Казахстана", - заявила она.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства", и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, одкб, жанаозен, алматинская область, ольга ковитиди, касым-жомарт токаев, нур-султан