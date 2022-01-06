https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766730868.html
Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022
Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию в Казахстане и предстоящее заседание Совета НАТО-РФ, сообщил турецкий... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T13:02
2022-01-06T13:02
2022-01-06T14:11
беспорядки в казахстане
казахстан
турция
нато
сергей лавров
совет россия-нато
мевлют чавушоглу
россия
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АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию в Казахстане и предстоящее заседание Совета НАТО-РФ, сообщил турецкий телеканал NTV."Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, заседание Совета Россия-НАТО, текущие события в Казахстане, ситуация в Боснии и Герцеговине и на Кавказе", - передает телеканал.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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казахстан, турция, нато, сергей лавров, совет россия-нато, мевлют чавушоглу, россия
13:02 06.01.2022 (обновлено: 14:11 06.01.2022)
Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Казахстане
Глава МИД Лавров обсудил с коллегой из Турции Чавушоглу ситуацию в Казахстане