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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766729064.html
КПП на границе с Казахстаном работают в штатном режиме, заявили в Бишкеке
КПП на границе с Казахстаном работают в штатном режиме, заявили в Бишкеке - РИА Новости, 06.01.2022
КПП на границе с Казахстаном работают в штатном режиме, заявили в Бишкеке
Контрольно-пропускные пункты на границе Киргизии и Казахстана работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского МИД. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T12:43
2022-01-06T14:20
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
киргизия
таджикистан
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БИШКЕК, 6 янв - РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты на границе Киргизии и Казахстана работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского МИД."Кыргызско-казахстанские контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме. В случае необходимости граждане Кыргызской Республики, желающие вернуться на родину, могут беспрепятственно пересечь казахстанско-кыргызскую государственную границу", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что в связи с обострением ситуации в Казахстане принято решение об отмене требования обязательного предъявления ПЦР-тестов для всех пересекающих киргизско-казахскую границу граждан Киргизии и иностранцев.Граница Киргизии и Таджикистана для пересекающих ее сухопутным путем граждан открыта только в одностороннем порядке. Граждане Киргизии и третьих стран не могут въехать в Казахстан. Такое решение было принято казахской стороной задолго до протестов на фоне пандемии COVID-19.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766702949.html
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в мире, казахстан, киргизия, таджикистан
12:43 06.01.2022 (обновлено: 14:20 06.01.2022)
 
КПП на границе с Казахстаном работают в штатном режиме, заявили в Бишкеке

В МИД Киргизии заявили, что КПП на границе с Казахстаном работают в штатном режиме

© REUTERS / Mariya GordeyevaВоенные на площади Республики в Алма-Ате, Казахстан
Военные на площади Республики в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Mariya Gordeyeva
Военные на площади Республики в Алма-Ате, Казахстан
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 6 янв - РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты на границе Киргизии и Казахстана работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского МИД.
"Кыргызско-казахстанские контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме. В случае необходимости граждане Кыргызской Республики, желающие вернуться на родину, могут беспрепятственно пересечь казахстанско-кыргызскую государственную границу", - заявил представитель пресс-службы.
Военные на площади Республики в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
09:33Беспорядки в Казахстане
Киргизия готова помочь Казахастану
Он уточнил, что в связи с обострением ситуации в Казахстане принято решение об отмене требования обязательного предъявления ПЦР-тестов для всех пересекающих киргизско-казахскую границу граждан Киргизии и иностранцев.
Граница Киргизии и Таджикистана для пересекающих ее сухопутным путем граждан открыта только в одностороннем порядке. Граждане Киргизии и третьих стран не могут въехать в Казахстан. Такое решение было принято казахской стороной задолго до протестов на фоне пандемии COVID-19.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
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