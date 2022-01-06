Число погибших во время беспорядков в Алма-Ате силовиков выросло до 12

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В столкновениях с протестующими в Алма-Ате погибли 12 силовиков, еще 353 сотрудника получили ранения, сообщают государственные телеканалы Казахстана."По сообщению комендатуры Алма-Аты, по состоянию на 13:00 (10:00 мск) от рук террористов пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, 12 правоохранителей погибли. Тело одного из них было обнаружено с отсеченной головой", — сказали в эфире канала "Хабар 24".Последнее власти расценили как прямое доказательство "террористического и экстремистского характера бандформирований", атаковавших город.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Беспорядки распространились на всю страну.Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок, протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.На фоне ситуации Токаев попросил ОДКБ, куда помимо Казахстана входят Россия, Белоруссия, Таджикистан, Армения и Киргизия, ввести войска. Организация согласилась и направила на ограниченный период коллективные миротворческие силы. От российской армии бортами ВКС отправились подразделения ВДВ.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Военные на площади Республики в Алма-Ате, Казахстан
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В столкновениях с протестующими в Алма-Ате погибли 12 силовиков, еще 353 сотрудника получили ранения, сообщают государственные телеканалы Казахстана.
"По сообщению комендатуры Алма-Аты, по состоянию на 13:00 (10:00 мск) от рук террористов пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, 12 правоохранителей погибли. Тело одного из них было обнаружено с отсеченной головой", — сказали в эфире канала "Хабар 24".
Последнее власти расценили как прямое доказательство "террористического и экстремистского характера бандформирований", атаковавших город.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Беспорядки распространились на всю страну.
Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.
Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок, протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
На фоне ситуации Токаев попросил ОДКБ, куда помимо Казахстана входят Россия, Белоруссия, Таджикистан, Армения и Киргизия, ввести войска. Организация согласилась и направила на ограниченный период коллективные миротворческие силы. От российской армии бортами ВКС отправились подразделения ВДВ.
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