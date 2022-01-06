https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766707595.html

В Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ

В Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ - РИА Новости, 06.01.2022

В Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ

В Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ, сообщает секретариат ОДКБ. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T10:12

2022-01-06T10:12

2022-01-06T11:18

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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жанаозен

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ, сообщает секретариат ОДКБ."В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок, протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, одкб, армения, белоруссия, нурсултан назарбаев, жанаозен