10:12 06.01.2022 (обновлено: 11:18 06.01.2022)
В Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ
В Казахстан для стабилизации обстановки направили коллективные миротворческие силы ОДКБ
© Пресс-служба Минобороны РФОтправка российской части миротворческого контингента в Казахстан. Кадр из видео
© Пресс-служба Минобороны РФ
Отправка российской части миротворческого контингента в Казахстан. Кадр из видео
"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.
Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.
Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок, протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.