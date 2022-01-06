https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766702949.html
Киргизия готова помочь Казахастану
Киргизия готова помочь Казахастану - РИА Новости, 06.01.2022
Киргизия готова помочь Казахастану
Киргизия подтверждает готовность в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Касым-Жомарта... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T09:33
2022-01-06T09:33
2022-01-06T14:29
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
киргизия
одкб
жанаозен
алматинская область
касым-жомарт токаев
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БИШКЕК, 6 янв - РИА Новости. Киргизия подтверждает готовность в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева, сообщил в четверг на заседании кабмина страны премьер республики Акылбек Жапаров."В соответствии с решением главы государства и Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Кыргызская Республика подтверждает готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева", - цитирует премьера его пресс-служба.В четверг правительство Киргизии собралось на внеочередное заседание. На нем, как сообщили в пресс-службе, обсуждалась текущая общественно-политическая ситуация в стране, "сложившаяся в связи с эскалацией напряженности и введением чрезвычайного положения по всей территории республики Казахстан".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан, киргизия, одкб, жанаозен, алматинская область, касым-жомарт токаев, нур-султан
09:33 06.01.2022 (обновлено: 14:29 06.01.2022)
Киргизия готова помочь Казахастану
В Киргизии заявили о готовности помочь Казахстану
БИШКЕК, 6 янв - РИА Новости. Киргизия
подтверждает готовность в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ
в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева
, сообщил в четверг на заседании кабмина страны премьер республики Акылбек Жапаров.
"В соответствии с решением главы государства и Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Кыргызская Республика подтверждает готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева", - цитирует премьера его пресс-служба.
В четверг правительство Киргизии собралось на внеочередное заседание. На нем, как сообщили в пресс-службе, обсуждалась текущая общественно-политическая ситуация в стране, "сложившаяся в связи с эскалацией напряженности и введением чрезвычайного положения по всей территории республики Казахстан".
"Председатель кабинета министров заслушал доклады руководителей силовых ведомств по обстановке на кыргызско-казахской границе и возможных угрозах по перемещению преступных элементов и оружия на территорию Кыргызстана. Также были даны поручения министерствам финансово-экономического блока по принятию необходимых мер по обеспечению бесперебойного функционирования банковской системы, а также продовольственной и топливной безопасности республики", - отметили в пресс-службе.
Массовые протесты в Казахстане
начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен
и Актау
в Мангистауской области
- нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате
, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях
, а также в Алма-Ате и Нур-Султане
. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.