https://ria.ru/20220106/kandidatura-1766804150.html

Кандидатура командующего миротворцами в Казахстане уже есть, заявили в ОДКБ

Кандидатура командующего миротворцами в Казахстане уже есть, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 06.01.2022

Кандидатура командующего миротворцами в Казахстане уже есть, заявили в ОДКБ

Кандидатура командующего Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане уже есть, но решение пока не формализовано, сообщил РИА Новости генсек... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T22:30

2022-01-06T22:30

2022-01-06T22:44

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

станислав зась

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Кандидатура командующего Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане уже есть, но решение пока не формализовано, сообщил РИА Новости генсек организации Станислав Зась."Я пока не хочу забегать вперед, потому что еще не формализовано решение. Совет министров обороны ОДКБ будет принимать решение о назначении командующего Коллективными миротворческими силами. Уже есть кандидатура, но пока еще не утверждена, поэтому не хочу и озвучивать. Как будет решение, потом будет опубликовано в СМИ", - сообщил Зась.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766800747.html

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в мире, казахстан, одкб, станислав зась