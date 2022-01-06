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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/kandidatura-1766804150.html
Кандидатура командующего миротворцами в Казахстане уже есть, заявили в ОДКБ
Кандидатура командующего миротворцами в Казахстане уже есть, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 06.01.2022
Кандидатура командующего миротворцами в Казахстане уже есть, заявили в ОДКБ
Кандидатура командующего Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане уже есть, но решение пока не формализовано, сообщил РИА Новости генсек... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T22:30
2022-01-06T22:44
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
станислав зась
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Кандидатура командующего Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане уже есть, но решение пока не формализовано, сообщил РИА Новости генсек организации Станислав Зась."Я пока не хочу забегать вперед, потому что еще не формализовано решение. Совет министров обороны ОДКБ будет принимать решение о назначении командующего Коллективными миротворческими силами. Уже есть кандидатура, но пока еще не утверждена, поэтому не хочу и озвучивать. Как будет решение, потом будет опубликовано в СМИ", - сообщил Зась.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766800747.html
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в мире, казахстан, одкб, станислав зась
22:30 06.01.2022 (обновлено: 22:44 06.01.2022)
 
Кандидатура командующего миротворцами в Казахстане уже есть, заявили в ОДКБ

Генсек ОДКБ Зась заявил, что кандидатура командующего миротворцами в Казахстане уже есть

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВоенная техника на одной из улиц в Нур-Султане
Военная техника на одной из улиц в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Кандидатура командующего Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане уже есть, но решение пока не формализовано, сообщил РИА Новости генсек организации Станислав Зась.
"Я пока не хочу забегать вперед, потому что еще не формализовано решение. Совет министров обороны ОДКБ будет принимать решение о назначении командующего Коллективными миротворческими силами. Уже есть кандидатура, но пока еще не утверждена, поэтому не хочу и озвучивать. Как будет решение, потом будет опубликовано в СМИ", - сообщил Зась.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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Прибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанОДКБСтанислав Зась
 
 
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