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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/internet-1766689606.html
В Алма-Ате снова перестал работать интернет
В Алма-Ате снова перестал работать интернет - РИА Новости, 06.01.2022
В Алма-Ате снова перестал работать интернет
Интернет снова перестал работать в Алма-Ате в ночь на четверг, сообщил Sputnik Казахстан. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T01:45
2022-01-06T01:46
беспорядки в казахстане
в мире
одкб
жанаозен
алматинская область
касым-жомарт токаев
sputnik казахстан
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НУР-СУЛТАН, 6 янв - РИА Новости. Интернет снова перестал работать в Алма-Ате в ночь на четверг, сообщил Sputnik Казахстан.Ранее в стране перестали работать сайты государственных органов власти, в частности, президента Казахстана.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, одкб, жанаозен, алматинская область, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан, нур-султан
01:45 06.01.2022 (обновлено: 01:46 06.01.2022)
 
В Алма-Ате снова перестал работать интернет

Sputnik Казахстан: в Алма-Ате снова перестал работать интернет

© REUTERS / StringerБаррикада возле мэрии во время акций протеста в Алма-Ате, Казахстан
Баррикада возле мэрии во время акций протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Stringer
Баррикада возле мэрии во время акций протеста в Алма-Ате, Казахстан
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 6 янв - РИА Новости. Интернет снова перестал работать в Алма-Ате в ночь на четверг, сообщил Sputnik Казахстан.
Ранее в стране перестали работать сайты государственных органов власти, в частности, президента Казахстана.
"В Алма-Аты снова перестал работать интернет", - сообщает агентство в своем Telegram.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
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Беспорядки в КазахстанеВ миреОДКБЖанаозенАлматинская областьКасым-Жомарт ТокаевSputnik КазахстанНур-Султан
 
 
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