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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220106/immunitet-1766749755.html
В некоторых регионах снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
В некоторых регионах снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 06.01.2022
В некоторых регионах снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Показатели коллективного иммунитета к COVID-19 немного снизились в ряде регионов РФ из-за непроведения вовремя ревакцинации, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T15:13
2022-01-06T15:13
распространение коронавируса
татьяна голикова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Показатели коллективного иммунитета к COVID-19 немного снизились в ряде регионов РФ из-за непроведения вовремя ревакцинации, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции"Показатели коллективного иммунитета немного снизились в ряде регионов в связи с тем, что в них не была вовремя проведена ревакцинация", - говорится в сообщении.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к главам регионов с просьбой обратить особое внимание не только на вакцинацию, но и своевременную ревакцинацию, чтобы поддерживать уровень коллективного иммунитета.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:13 06.01.2022
 
В некоторых регионах снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

В некоторых регионах России снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Показатели коллективного иммунитета к COVID-19 немного снизились в ряде регионов РФ из-за непроведения вовремя ревакцинации, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
"Показатели коллективного иммунитета немного снизились в ряде регионов в связи с тем, что в них не была вовремя проведена ревакцинация", - говорится в сообщении.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к главам регионов с просьбой обратить особое внимание не только на вакцинацию, но и своевременную ревакцинацию, чтобы поддерживать уровень коллективного иммунитета.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
 
Распространение коронавирусаТатьяна ГоликоваРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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