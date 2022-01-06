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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220106/immunitet-1766747962.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6 процента - РИА Новости, 06.01.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6%, иммунизацию полного цикла провели более 75 миллионов раз, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T15:04
2022-01-06T17:34
распространение коронавируса
татьяна голикова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6%, иммунизацию полного цикла провели более 75 миллионов раз, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла — 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%", — процитировал оперштаб слова руководителя.При этом в некоторых регионах из-за несвоевременной кампании по ревакцинации этот показатель снизился, добила она.В 24 регионах эпидемиологическая обстановка осложнилась из-за снижения охвата тестированием, в семи улучшилась. Тува, Подмосковье и Липецкая область приблизились к отметке в 80% иммунизированного населения.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Доступны препараты "Спутник V", его однокомпонентная версия "Лайт", "ЭпиВакКорона" и"КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Регистрационные процедуры и исследования проходят еще несколько вакцин.
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татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:04 06.01.2022 (обновлено: 17:34 06.01.2022)
 
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6 процента

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 62,6 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка стоит в очереди в пункт вакцинации от коронавируса Covid-19 в Новосибирске
Девушка стоит в очереди в пункт вакцинации от коронавируса Covid-19 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6%, иммунизацию полного цикла провели более 75 миллионов раз, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла — 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%", — процитировал оперштаб слова руководителя.
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11:59Распространение коронавируса
Оперштаб назвал регион с нулевым темпом прироста случаев COVID-19
При этом в некоторых регионах из-за несвоевременной кампании по ревакцинации этот показатель снизился, добила она.
В 24 регионах эпидемиологическая обстановка осложнилась из-за снижения охвата тестированием, в семи улучшилась. Тува, Подмосковье и Липецкая область приблизились к отметке в 80% иммунизированного населения.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Доступны препараты "Спутник V", его однокомпонентная версия "Лайт", "ЭпиВакКорона" и"КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Регистрационные процедуры и исследования проходят еще несколько вакцин.
 
Распространение коронавирусаТатьяна ГоликоваРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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