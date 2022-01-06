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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/gaz-1766806715.html
В Казахстане назвали реализаторов газа, против которых идет расследование
В Казахстане назвали реализаторов газа, против которых идет расследование - РИА Новости, 06.01.2022
В Казахстане назвали реализаторов газа, против которых идет расследование
В Казахстане назвали реализаторов газа, против которых идет расследование о ценовом сговоре, сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T23:09
2022-01-06T23:20
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
казмунайгаз
жанаозен
касым-жомарт токаев
sputnik казахстан
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Казахстане назвали реализаторов газа, против которых идет расследование о ценовом сговоре, сообщает Sputnik Казахстан."В Казахстане озвучили названия шести оптовых компаний — реализаторов сжиженного газа, в отношении которых начато расследование. Среди них — "КазМунайГаз", "Актобе МунайГаз", "КазгерМунайГаз", "Казахойл Актобе", — говорится в сообщении агентства в Telegram.Ранее Sputnik Казахстан со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции страны передавал, что в действиях крупных казахстанских продавцов сжиженного газ нашли признаки ценового сговора. По данным телеканала "Хабар 24", расследование начали в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного газа. Им грозят серьезные штрафы.Массовые беспорядкиАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.В республику по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева войдет коллективный контингент ОДКБ. Россия направила бортами ВКС бойцов ВДВ, они будут охранять правительственные и административные здания. Казахстан также ожидает военной помощи от других стран — участниц организации: Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан, одкб, казмунайгаз, жанаозен, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан, россия
23:09 06.01.2022 (обновлено: 23:20 06.01.2022)
 
В Казахстане назвали реализаторов газа, против которых идет расследование

В Казахстане назвали шесть реализаторов газа, против которых идет расследование

© REUTERS / Mariya GordeyevaВоенные на площади Республики в Алма-Ате, Казахстан
Военные на площади Республики в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Mariya Gordeyeva
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Казахстане назвали реализаторов газа, против которых идет расследование о ценовом сговоре, сообщает Sputnik Казахстан.
"В Казахстане озвучили названия шести оптовых компаний — реализаторов сжиженного газа, в отношении которых начато расследование. Среди них — "КазМунайГаз", "Актобе МунайГаз", "КазгерМунайГаз", "Казахойл Актобе", — говорится в сообщении агентства в Telegram.
Военная техника на одной из улиц в Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
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Ранее Sputnik Казахстан со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции страны передавал, что в действиях крупных казахстанских продавцов сжиженного газ нашли признаки ценового сговора. По данным телеканала "Хабар 24", расследование начали в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного газа. Им грозят серьезные штрафы.

Массовые беспорядки

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
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Станислав Зась: разговоры о том, что ОДКБ оккупирует Казахстан, — глупость
Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.
В республику по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева войдет коллективный контингент ОДКБ. Россия направила бортами ВКС бойцов ВДВ, они будут охранять правительственные и административные здания. Казахстан также ожидает военной помощи от других стран — участниц организации: Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.
МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
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