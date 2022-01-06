https://ria.ru/20220106/gaz-1766739684.html

Правительство Казахстана установило предельные цены на нефтяной газ

Правительство Казахстана установило предельные цены на нефтяной газ - РИА Новости, 06.01.2022

Правительство Казахстана установило предельные цены на нефтяной газ

Правительство Казахстана временно установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС, следует из... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:17

2022-01-06T14:17

2022-01-06T14:41

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правительство Казахстана временно установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС, следует из заявления пресс-службы правительства.Меры по стабилизации социально-экономической ситуации приняты в соответствии с поручениями, которые в среду дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана", - говорится в заявлении.Отмечается, что предельная цена в Мангистауской области, где начались протесты, составит 50 тенге (0,11 доллара) за литр, в Алма-Ате - 65 тенге (0,15 доллара), в столице Нур-Султане - 70 тенге (0,16 доллара).Согласно заявлению, полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесен на год.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев