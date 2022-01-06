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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/gaz-1766739684.html
Правительство Казахстана установило предельные цены на нефтяной газ
Правительство Казахстана установило предельные цены на нефтяной газ - РИА Новости, 06.01.2022
Правительство Казахстана установило предельные цены на нефтяной газ
Правительство Казахстана временно установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС, следует из... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T14:17
2022-01-06T14:41
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правительство Казахстана временно установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС, следует из заявления пресс-службы правительства.Меры по стабилизации социально-экономической ситуации приняты в соответствии с поручениями, которые в среду дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана", - говорится в заявлении.Отмечается, что предельная цена в Мангистауской области, где начались протесты, составит 50 тенге (0,11 доллара) за литр, в Алма-Ате - 65 тенге (0,15 доллара), в столице Нур-Султане - 70 тенге (0,16 доллара).Согласно заявлению, полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесен на год.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
14:17 06.01.2022 (обновлено: 14:41 06.01.2022)
 
Правительство Казахстана установило предельные цены на нефтяной газ

Правительство Казахстана временно установило предельные цены на нефтяной газ на полгода

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолиция и военная техника на улице в Алма-Ате
Полиция и военная техника на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости
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Полиция и военная техника на улице в Алма-Ате
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правительство Казахстана временно установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС, следует из заявления пресс-службы правительства.
Меры по стабилизации социально-экономической ситуации приняты в соответствии с поручениями, которые в среду дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана", - говорится в заявлении.
Отмечается, что предельная цена в Мангистауской области, где начались протесты, составит 50 тенге (0,11 доллара) за литр, в Алма-Ате - 65 тенге (0,15 доллара), в столице Нур-Султане - 70 тенге (0,16 доллара).
Согласно заявлению, полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесен на год.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
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