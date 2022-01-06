https://ria.ru/20220106/gaz-1766692160.html

Евросоюз помог Газпрому и оставил обманутых украинцев без газа

На Украине обвинили Европу в "ударах под дых" от "Газпрома" - РИА Новости, 06.01.2022

Евросоюз помог Газпрому и оставил обманутых украинцев без газа

Экономист Алексей Кущ в колонке для "Главреда" заявил, что действия "Газпрома", "спровоцированные политикой европейских стран" в энергетической сфере, ставят... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T04:00

2022-01-06T04:00

2022-01-06T13:28

в мире

украина

киев

германия

польша

газпром

северный поток

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152183/87/1521838784_1:0:5046:2838_1920x0_80_0_0_034f668f0a360f24d9d804775dec7141.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Экономист Алексей Кущ в колонке для "Главреда" заявил, что действия "Газпрома", "спровоцированные политикой европейских стран" в энергетической сфере, ставят под угрозу снабжение страны газом.Как считает эксперт, украинская ГТС становится не нужна для ЕС, так как страны региона работают по принципу "политический контроль над проектами транзита — низкие цены на природный газ"."Немцы получают относительно дешевый газ благодаря политическому лоббированию проектов Северный поток — 1 и 2. Турки делают то же самое в отношении "Голубого" и "Турецкого" потоков. Поляки — в отношении норвежского и американского газа", — объяснил специалист.По словам Куща, только Украина, занимаясь виртуальным реверсом газа и отказываясь покупать его напрямую у России, не может обеспечить себя дешевым газом, несмотря на собственную ГТС. При этом актуальность Киева как транзитера также снижается.По мнению Куща, ситуация может сложиться таким образом, что Украине придется "покупать сверхдорогой газ на европейских хабах без каких-либо гарантий технической возможности физического реверса в нужном объеме" на территорию страны.

https://ria.ru/20220105/gaz-1766605399.html

https://ria.ru/20220105/potok-1766606908.html

украина

киев

германия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, германия, польша, газпром, северный поток, северный поток — 2, россия, алексей кущ