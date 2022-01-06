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https://ria.ru/20220106/gaz-1766692160.html
Евросоюз помог Газпрому и оставил обманутых украинцев без газа
На Украине обвинили Европу в "ударах под дых" от "Газпрома" - РИА Новости, 06.01.2022
Евросоюз помог Газпрому и оставил обманутых украинцев без газа
Экономист Алексей Кущ в колонке для "Главреда" заявил, что действия "Газпрома", "спровоцированные политикой европейских стран" в энергетической сфере, ставят... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T04:00
2022-01-06T13:28
в мире
украина
киев
германия
польша
газпром
северный поток
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Экономист Алексей Кущ в колонке для "Главреда" заявил, что действия "Газпрома", "спровоцированные политикой европейских стран" в энергетической сфере, ставят под угрозу снабжение страны газом.Как считает эксперт, украинская ГТС становится не нужна для ЕС, так как страны региона работают по принципу "политический контроль над проектами транзита — низкие цены на природный газ"."Немцы получают относительно дешевый газ благодаря политическому лоббированию проектов Северный поток — 1 и 2. Турки делают то же самое в отношении "Голубого" и "Турецкого" потоков. Поляки — в отношении норвежского и американского газа", — объяснил специалист.По словам Куща, только Украина, занимаясь виртуальным реверсом газа и отказываясь покупать его напрямую у России, не может обеспечить себя дешевым газом, несмотря на собственную ГТС. При этом актуальность Киева как транзитера также снижается.По мнению Куща, ситуация может сложиться таким образом, что Украине придется "покупать сверхдорогой газ на европейских хабах без каких-либо гарантий технической возможности физического реверса в нужном объеме" на территорию страны.
https://ria.ru/20220105/gaz-1766605399.html
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в мире, украина, киев, германия, польша, газпром, северный поток, северный поток — 2, россия, алексей кущ
04:00 06.01.2022 (обновлено: 13:28 06.01.2022)
 
На Украине обвинили Европу в "ударах под дых" от "Газпрома"

Экономист Кущ: политика ЕС может вызвать прекращение транзита газа из России через Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовая станция на Украине
Газовая станция на Украине - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газовая станция на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Экономист Алексей Кущ в колонке для "Главреда" заявил, что действия "Газпрома", "спровоцированные политикой европейских стран" в энергетической сфере, ставят под угрозу снабжение страны газом.

"Газпром нанес нашей политической элите несколько ударов под дых, сперва закрыв реверс из Венгрии (которую подсоединили через новый коннектор к "Турецкому потоку"). Затем — сократив прокачку газа по территории Украины в сторону Словакии. <…> Самое печальное и что предпочитают не замечать в Украине — это то, что нынешняя ситуация является по большей части элементом энергетической стратегии... Европы", — написал Кущ.

Как считает эксперт, украинская ГТС становится не нужна для ЕС, так как страны региона работают по принципу "политический контроль над проектами транзита — низкие цены на природный газ".
"Немцы получают относительно дешевый газ благодаря политическому лоббированию проектов Северный поток — 1 и 2. Турки делают то же самое в отношении "Голубого" и "Турецкого" потоков. Поляки — в отношении норвежского и американского газа", — объяснил специалист.
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По словам Куща, только Украина, занимаясь виртуальным реверсом газа и отказываясь покупать его напрямую у России, не может обеспечить себя дешевым газом, несмотря на собственную ГТС. При этом актуальность Киева как транзитера также снижается.

"Другие страны теряют интерес к украинской ГТС, так как они ее не контролируют, а стало быть, и не могут использовать как аргумент для "выторговывания" низких цен по долгосрочным контрактам, условием которых будет прокачка газа по территории Украины", — подчеркнул эксперт.

По мнению Куща, ситуация может сложиться таким образом, что Украине придется "покупать сверхдорогой газ на европейских хабах без каких-либо гарантий технической возможности физического реверса в нужном объеме" на территорию страны.
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