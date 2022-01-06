Евросоюз помог Газпрому и оставил обманутых украинцев без газа

04:00 06.01.2022 (обновлено: 13:28 06.01.2022)
На Украине обвинили Европу в "ударах под дых" от "Газпрома"
Экономист Кущ: политика ЕС может вызвать прекращение транзита газа из России через Украину
Газовая станция на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Экономист Алексей Кущ в колонке для "Главреда" заявил, что действия "Газпрома", "спровоцированные политикой европейских стран" в энергетической сфере, ставят под угрозу снабжение страны газом.
"Газпром нанес нашей политической элите несколько ударов под дых, сперва закрыв реверс из Венгрии (которую подсоединили через новый коннектор к "Турецкому потоку"). Затем — сократив прокачку газа по территории Украины в сторону Словакии. <…> Самое печальное и что предпочитают не замечать в Украине — это то, что нынешняя ситуация является по большей части элементом энергетической стратегии... Европы", — написал Кущ.
Как считает эксперт, украинская ГТС становится не нужна для ЕС, так как страны региона работают по принципу "политический контроль над проектами транзита — низкие цены на природный газ".
"Немцы получают относительно дешевый газ благодаря политическому лоббированию проектов Северный поток — 1 и 2. Турки делают то же самое в отношении "Голубого" и "Турецкого" потоков. Поляки — в отношении норвежского и американского газа", — объяснил специалист.
"Другие страны теряют интерес к украинской ГТС, так как они ее не контролируют, а стало быть, и не могут использовать как аргумент для "выторговывания" низких цен по долгосрочным контрактам, условием которых будет прокачка газа по территории Украины", — подчеркнул эксперт.
По мнению Куща, ситуация может сложиться таким образом, что Украине придется "покупать сверхдорогой газ на европейских хабах без каких-либо гарантий технической возможности физического реверса в нужном объеме" на территорию страны.