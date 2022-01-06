21:00 06.01.2022 (обновлено: 22:11 06.01.2022)
Историк назвал открытие фронта против России целью протестов в Казахстане
Историк Перинчек назвал открытие фронта против России главной целью протестов в Казахстане
© AP Photo / Vladimir TretyakovУчастники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
АНКАРА, 6 янв – РИА Новости. Главной целью процессов в Казахстане является открытие нового фронта против России накануне переговоров по Украине, вероятность задействования в этих событиях FETÖ (так называют организацию в Турции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) очень высока, заявил РИА Новости доктор исторических наук Мехмет Перинчек.
Ранее крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что в беспорядках в Казахстане видна рука террористов ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), а управляют всем казахи, прошедшие обучение в Турции в учреждениях Фетуллаха Гюлена.
"Намерения FETÖ и зачинщиков беспорядков в Казахстане одинаковы. События в Казахстане напоминают элементы "цветных революций" и исходят из интересов США. Главная цель – открыть новый фронт против России, задействовать механизмы давления на Москву накануне переговоров по Украине. Казахстан является важным звеном китайских экономических проектов в регионе. Но тут цель не только Россия, но и Китай, и Турция. Казахстан – ключевая страна в регионе и путем создания хаоса реализуются препятствия для претворения в жизнь интеграционных проектов на евразийском пространстве", - сказал Перинчек.
По его словам, планы США и FETÖ в этом отношении совпадают.
"Это своего рода американский инструмент и вероятность того, что он задействован сейчас в Казахстане, очень высока. Тут необходимо содействие Москвы, Анкары и Нур-Султана для противодействия американским планам в регионе", - подчеркнул собеседник агентства.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.
Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.