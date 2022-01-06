Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220106/dtp-1766770094.html
В ДТП на трассе в Саратовской области погиб ребенок
В ДТП на трассе в Саратовской области погиб ребенок - РИА Новости, 06.01.2022
В ДТП на трассе в Саратовской области погиб ребенок
Два легковых автомобиля столкнулись в четверг на трассе в Марксовском районе Саратовской области, в результате погиб один ребенок, еще четыре человека, включая... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T17:12
2022-01-06T17:12
происшествия
пугачев
свердловская область
марксовский район
kia rio
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в четверг на трассе в Марксовском районе Саратовской области, в результате погиб один ребенок, еще четыре человека, включая двоих детей, попали в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 13.09 (12.09 мск) на 346-м километре автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград."По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Kia Rio под управлением женщины 1989 года рождения и автомобиля "Нива" под управлением мужчины 1978 года рождения. В результате ДТП девятилетний пассажир Kia Rio скончался на месте", - сказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что в больницу доставлены водитель Kia Rio, а также из "Нивы" взрослая пассажирка и мальчики 11 и двух с половиной лет.Региональное управление СК РФ сообщило, что по факту аварии, в результате которой погиб ребенок, проводится проверка, следователь СК с участием криминалиста проводит осмотр места происшествия.
https://ria.ru/20220103/dtp-1766489188.html
https://ria.ru/20211231/dtp-1766320319.html
пугачев
свердловская область
марксовский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пугачев, свердловская область, марксовский район, kia rio, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:12 06.01.2022
 
В ДТП на трассе в Саратовской области погиб ребенок

В ДТП на трассе в Саратовской области погиб ребенок, еще четыре человека пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в четверг на трассе в Марксовском районе Саратовской области, в результате погиб один ребенок, еще четыре человека, включая двоих детей, попали в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло в 13.09 (12.09 мск) на 346-м километре автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград.
ДТП в Советском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 15:54
Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Саратовской области
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Kia Rio под управлением женщины 1989 года рождения и автомобиля "Нива" под управлением мужчины 1978 года рождения. В результате ДТП девятилетний пассажир Kia Rio скончался на месте", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в больницу доставлены водитель Kia Rio, а также из "Нивы" взрослая пассажирка и мальчики 11 и двух с половиной лет.
Региональное управление СК РФ сообщило, что по факту аварии, в результате которой погиб ребенок, проводится проверка, следователь СК с участием криминалиста проводит осмотр места происшествия.
На месте ДТП под Базарным Карабулаком в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 18:01
В Саратовской области в ДТП погибли два человека
 
ПроисшествияПугачевСвердловская областьМарксовский районKia RioСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБ
01:17СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
01:16Эксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 году
01:13Частный вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии
00:44В МВФ заявили, что следят за событиями в Казахстане
00:39Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огарево
00:34Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
00:21СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
00:09В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
00:00В Москве в ДТП погибла женщина
23:54Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН
23:53Калашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в Казахстане
23:48Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
23:43Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси
23:36В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
23:27Беспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"
23:24Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
23:22Протестующие перекрыли дорогу между Актау и аэропортом, сообщили СМИ
23:14США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы
23:13События в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом
Лента новостейМолния
Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБСБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в КазахстанеЭксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 годуЧастный вертолет совершил жесткую посадку в БашкирииВ МВФ заявили, что следят за событиями в КазахстанеПутин встречает Рождество в храме в Ново-ОгаревоПатриарх Кирилл поздравил верующих с РождествомСМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабляВ Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов НазарбаеваВ Москве в ДТП погибла женщинаБеспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООНКалашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в КазахстанеИсточник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства КазахстанаПатриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической РусиВ храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская службаБеспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИПротестующие перекрыли дорогу между Актау и аэропортом, сообщили СМИСША надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемыСобытия в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом