https://ria.ru/20220106/dtp-1766770094.html

В ДТП на трассе в Саратовской области погиб ребенок

В ДТП на трассе в Саратовской области погиб ребенок - РИА Новости, 06.01.2022

В ДТП на трассе в Саратовской области погиб ребенок

Два легковых автомобиля столкнулись в четверг на трассе в Марксовском районе Саратовской области, в результате погиб один ребенок, еще четыре человека, включая... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T17:12

2022-01-06T17:12

2022-01-06T17:12

происшествия

пугачев

свердловская область

марксовский район

kia rio

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в четверг на трассе в Марксовском районе Саратовской области, в результате погиб один ребенок, еще четыре человека, включая двоих детей, попали в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 13.09 (12.09 мск) на 346-м километре автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград."По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Kia Rio под управлением женщины 1989 года рождения и автомобиля "Нива" под управлением мужчины 1978 года рождения. В результате ДТП девятилетний пассажир Kia Rio скончался на месте", - сказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что в больницу доставлены водитель Kia Rio, а также из "Нивы" взрослая пассажирка и мальчики 11 и двух с половиной лет.Региональное управление СК РФ сообщило, что по факту аварии, в результате которой погиб ребенок, проводится проверка, следователь СК с участием криминалиста проводит осмотр места происшествия.

https://ria.ru/20220103/dtp-1766489188.html

https://ria.ru/20211231/dtp-1766320319.html

пугачев

свердловская область

марксовский район

россия

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происшествия, пугачев, свердловская область, марксовский район, kia rio, следственный комитет россии (ск рф), россия