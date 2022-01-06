Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане
Эксперт Дроздов: доллар может подняться до 80 рублей на фоне ситуации в Казахстане
Американский доллар. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Курс доллара к рублю может подскочить до 80 рублей в случае усиления геополитических рисков в Казахстане, в частности, если Россия будет вынуждена оказывать помощь в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, заявил РИА Новости независимый эксперт Сергей Дроздов.
"Давление усилилось после сообщений СМИ, что президент Казахстана (Касым-Жомарт) Токаев обратился в ОДКБ за помощью. После этого рубль полетел вниз, и инвесторы стали избавляться от акций российских компаний", - отметил он.
К закрытию торгов в среду курс доллара расчетами "завтра" вырос на 1,44 рубля – до 76,8 рубля, евро – на 1,84 рубля, до 86,82 рубля, индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) упал на 4,15%.
"У нас есть обязательства между странами, подписавшими ОДКБ, и мы обязаны будем помочь. А у нас и так впереди сложные переговоры с США, со странами НАТО. Спекулятивно рубль может продолжить падать на геополитических рисках. После преодоления долларом уровня в 76,5 рубля, следующими уровнями могут стать 78 рублей за доллар и 80 рублей за доллар. Соответственно, курс евро как кросс-курс также может вырасти", - сказал Дроздов.
Ранее в среду Токаев заявил, что обратился за помощью в ОДКБ в преодолении этой террористической угрозы. Он добавил, что считает обращение к партнёрам по ОДКБ абсолютно уместным и своевременным, думает, что народ Казахстана поддержит это решение. Позже премьер Армении, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что совет принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
В ночь на 5 января Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день этот режим был распространен на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".