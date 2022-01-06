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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/dollar-1766688529.html
Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане
Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022
Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане
Курс доллара к рублю может подскочить до 80 рублей в случае усиления геополитических рисков в Казахстане, в частности, если Россия будет вынуждена оказывать... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T01:27
2022-01-06T01:27
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
сша
одкб
нато
алматинская область
сергей дроздов
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Курс доллара к рублю может подскочить до 80 рублей в случае усиления геополитических рисков в Казахстане, в частности, если Россия будет вынуждена оказывать помощь в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, заявил РИА Новости независимый эксперт Сергей Дроздов.К закрытию торгов в среду курс доллара расчетами "завтра" вырос на 1,44 рубля – до 76,8 рубля, евро – на 1,84 рубля, до 86,82 рубля, индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) упал на 4,15%."У нас есть обязательства между странами, подписавшими ОДКБ, и мы обязаны будем помочь. А у нас и так впереди сложные переговоры с США, со странами НАТО. Спекулятивно рубль может продолжить падать на геополитических рисках. После преодоления долларом уровня в 76,5 рубля, следующими уровнями могут стать 78 рублей за доллар и 80 рублей за доллар. Соответственно, курс евро как кросс-курс также может вырасти", - сказал Дроздов.Ранее в среду Токаев заявил, что обратился за помощью в ОДКБ в преодолении этой террористической угрозы. Он добавил, что считает обращение к партнёрам по ОДКБ абсолютно уместным и своевременным, думает, что народ Казахстана поддержит это решение. Позже премьер Армении, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что совет принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.В ночь на 5 января Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день этот режим был распространен на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
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в мире, казахстан, сша, одкб, нато, алматинская область, сергей дроздов, никол пашинян, россия
01:27 06.01.2022
 
Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане

Эксперт Дроздов: доллар может подняться до 80 рублей на фоне ситуации в Казахстане

© Фото : Pexels/Vladislav ReshetnyakАмериканский доллар
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Фото : Pexels/Vladislav Reshetnyak
Американский доллар. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Курс доллара к рублю может подскочить до 80 рублей в случае усиления геополитических рисков в Казахстане, в частности, если Россия будет вынуждена оказывать помощь в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, заявил РИА Новости независимый эксперт Сергей Дроздов.
"Давление усилилось после сообщений СМИ, что президент Казахстана (Касым-Жомарт) Токаев обратился в ОДКБ за помощью. После этого рубль полетел вниз, и инвесторы стали избавляться от акций российских компаний", - отметил он.
К закрытию торгов в среду курс доллара расчетами "завтра" вырос на 1,44 рубля – до 76,8 рубля, евро – на 1,84 рубля, до 86,82 рубля, индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) упал на 4,15%.
"У нас есть обязательства между странами, подписавшими ОДКБ, и мы обязаны будем помочь. А у нас и так впереди сложные переговоры с США, со странами НАТО. Спекулятивно рубль может продолжить падать на геополитических рисках. После преодоления долларом уровня в 76,5 рубля, следующими уровнями могут стать 78 рублей за доллар и 80 рублей за доллар. Соответственно, курс евро как кросс-курс также может вырасти", - сказал Дроздов.
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Ранее в среду Токаев заявил, что обратился за помощью в ОДКБ в преодолении этой террористической угрозы. Он добавил, что считает обращение к партнёрам по ОДКБ абсолютно уместным и своевременным, думает, что народ Казахстана поддержит это решение. Позже премьер Армении, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что совет принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
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В ночь на 5 января Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день этот режим был распространен на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
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