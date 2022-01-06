https://ria.ru/20220106/dagestan-1766711459.html

Путин поручил рассмотреть вопрос о допинвестициях в энергетику Дагестана

Путин поручил рассмотреть вопрос о допинвестициях в энергетику Дагестана - РИА Новости, 06.01.2022

Путин поручил рассмотреть вопрос о допинвестициях в энергетику Дагестана

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и "Газпрому" рассмотреть возможность ускоренной реализации проектов газоснабжения в Дагестане, доложить до 1... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T10:34

2022-01-06T10:34

2022-01-06T10:56

владимир путин

русгидро

газпром

республика дагестан

россети

алексей миллер

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и "Газпрому" рассмотреть возможность ускоренной реализации проектов газоснабжения в Дагестане, доложить до 1 марта, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" рассмотреть возможность ускоренной реализации проектов газоснабжения всех населенных пунктов, расположенных на территории Республики Дагестан", - говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта 2022 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава "Газпрома" Алексей Миллер.Кроме того, президент поручил кабмину, "Газпрому", "РусГидро" и "Российским сетям" рассмотреть вопрос о допинвестициях в энергетику Дагестана. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта.

https://ria.ru/20211223/dagestan-1765181785.html

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владимир путин, русгидро, газпром, республика дагестан, россети, алексей миллер