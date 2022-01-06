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Нет оснований говорить, что инфаркты "помолодели", заявил Бокерия
Нет оснований говорить, что инфаркты "помолодели", заявил Бокерия - РИА Новости, 06.01.2022
Нет оснований говорить, что инфаркты "помолодели", заявил Бокерия
Инфаркты и инсульты не стали встречаться чаще у молодых людей, как и в целом сердечно-сосудистые заболевания, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T11:38
2022-01-06T11:38
общество
российская академия наук
лео бокерия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Инфаркты и инсульты не стали встречаться чаще у молодых людей, как и в целом сердечно-сосудистые заболевания, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия."Нет, это все вранье. Наоборот, мы стали жить дольше. Поэтому нет оснований говорить, что помолодели", - сказал Бокерия, отвечая на вопрос, о том "молодеют" ли инфаркты и инсульты.Он отметил, что в целом сердечно-сосудистые заболевания тоже не стали встречаться чаще у молодых людей.
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общество, российская академия наук, лео бокерия, коронавирус в россии
11:38 06.01.2022
 
Нет оснований говорить, что инфаркты "помолодели", заявил Бокерия

Академик РАН Лео Бокерия заявил, что инфаркты и инсульты не "помолодели"

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛео Бокерия
Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Лео Бокерия . Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Инфаркты и инсульты не стали встречаться чаще у молодых людей, как и в целом сердечно-сосудистые заболевания, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
"Нет, это все вранье. Наоборот, мы стали жить дольше. Поэтому нет оснований говорить, что помолодели", - сказал Бокерия, отвечая на вопрос, о том "молодеют" ли инфаркты и инсульты.
Он отметил, что в целом сердечно-сосудистые заболевания тоже не стали встречаться чаще у молодых людей.
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия на первом пленарном заседании Общественной палаты. 19 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
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ОбществоРоссийская академия наукЛео БокерияКоронавирус в России
 
 
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