https://ria.ru/20220106/bokeriya-1766720052.html

Нет оснований говорить, что инфаркты "помолодели", заявил Бокерия

Нет оснований говорить, что инфаркты "помолодели", заявил Бокерия - РИА Новости, 06.01.2022

Нет оснований говорить, что инфаркты "помолодели", заявил Бокерия

Инфаркты и инсульты не стали встречаться чаще у молодых людей, как и в целом сердечно-сосудистые заболевания, заявил в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T11:38

2022-01-06T11:38

2022-01-06T11:38

общество

российская академия наук

лео бокерия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Инфаркты и инсульты не стали встречаться чаще у молодых людей, как и в целом сердечно-сосудистые заболевания, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия."Нет, это все вранье. Наоборот, мы стали жить дольше. Поэтому нет оснований говорить, что помолодели", - сказал Бокерия, отвечая на вопрос, о том "молодеют" ли инфаркты и инсульты.Он отметил, что в целом сердечно-сосудистые заболевания тоже не стали встречаться чаще у молодых людей.

https://ria.ru/20220106/nakazanie-1766717203.html

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2022

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общество, российская академия наук, лео бокерия, коронавирус в россии