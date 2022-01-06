21:33 06.01.2022 (обновлено: 21:45 06.01.2022)
Вокруг столицы Казахстана выставили шесть блокпостов
Силовики заявили, что по периметру столицы Казахстана выставлены шесть блокпостов
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСотрудники силовых структур дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Сотрудники силовых структур дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН, 6 янв - РИА Новости. Шесть блокпостов выставлены по периметру столицы Казахстана Нур-Султана, ситуация в городе под полным контролем, сообщил начальник департамента полиции Ержан Саденов.
"Ситуация в городе находится под полным контролем. Сегодня по периметру города выставлены шесть блокпостов: по направлениям городов Караганды, Косшы, Кокшетау, Павлодара, поселков Коргалжын и Астраханка", - сказал он.
Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, обстановка в Нур-Султане с наступлением комендантского часа по-прежнему спокойная. На улицах нет людей, практически не видно машин, местами заметны патрульные автомобили. Дороги освещены, светофоры работают как и в обычные дни. В окнах офисных зданий горит свет, несмотря на позднее время.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.