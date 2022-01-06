https://ria.ru/20220106/blokposty-1766799110.html

Вокруг столицы Казахстана выставили шесть блокпостов

Вокруг столицы Казахстана выставили шесть блокпостов - РИА Новости, 06.01.2022

Вокруг столицы Казахстана выставили шесть блокпостов

Шесть блокпостов выставлены по периметру столицы Казахстана Нур-Султана, ситуация в городе под полным контролем, сообщил начальник департамента полиции Ержан... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T21:33

2022-01-06T21:33

2022-01-06T21:45

беспорядки в казахстане

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НУР-СУЛТАН, 6 янв - РИА Новости. Шесть блокпостов выставлены по периметру столицы Казахстана Нур-Султана, ситуация в городе под полным контролем, сообщил начальник департамента полиции Ержан Саденов."Ситуация в городе находится под полным контролем. Сегодня по периметру города выставлены шесть блокпостов: по направлениям городов Караганды, Косшы, Кокшетау, Павлодара, поселков Коргалжын и Астраханка", - сказал он.Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, обстановка в Нур-Султане с наступлением комендантского часа по-прежнему спокойная. На улицах нет людей, практически не видно машин, местами заметны патрульные автомобили. Дороги освещены, светофоры работают как и в обычные дни. В окнах офисных зданий горит свет, несмотря на позднее время.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766624135.html

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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек. 2022-01-06T21:33 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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