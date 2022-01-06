22:09 06.01.2022 (обновлено: 22:43 06.01.2022)
СМИ: участникам беспорядков в Казахстане может грозить пожизненный срок
СМИ: участникам беспорядков в Казахстане может грозить от восьми лет пожизненного срока
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Генпрокуратура Казахстана заявила, что участникам беспорядков в Казахстане может грозить от восьми лет пожизненного срока, также в ведомстве рассказали о расследовании об актах терроризма, сообщает телеканал "Хабар 24".
"Генпрокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, досудебное расследование начато и по совершению акта терроризма. Отмечается, что участникам беспорядков в Казахстане может грозить от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.", - говорится в сообщении телеканала.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.