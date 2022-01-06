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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/besporyadki-1766802184.html
СМИ: участникам беспорядков в Казахстане может грозить пожизненный срок
СМИ: участникам беспорядков в Казахстане может грозить пожизненный срок - РИА Новости, 06.01.2022
СМИ: участникам беспорядков в Казахстане может грозить пожизненный срок
Генпрокуратура Казахстана заявила, что участникам беспорядков в Казахстане может грозить от восьми лет пожизненного срока, также в ведомстве рассказали о... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T22:09
2022-01-06T22:43
беспорядки в казахстане
казахстан
в мире
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Генпрокуратура Казахстана заявила, что участникам беспорядков в Казахстане может грозить от восьми лет пожизненного срока, также в ведомстве рассказали о расследовании об актах терроризма, сообщает телеканал "Хабар 24"."Генпрокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, досудебное расследование начато и по совершению акта терроризма. Отмечается, что участникам беспорядков в Казахстане может грозить от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.", - говорится в сообщении телеканала.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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казахстан, в мире, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
22:09 06.01.2022 (обновлено: 22:43 06.01.2022)
 
СМИ: участникам беспорядков в Казахстане может грозить пожизненный срок

СМИ: участникам беспорядков в Казахстане может грозить от восьми лет пожизненного срока

© REUTERS / StringerБаррикада возле мэрии во время акций протеста в Алма-Ате, Казахстан
Баррикада возле мэрии во время акций протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Генпрокуратура Казахстана заявила, что участникам беспорядков в Казахстане может грозить от восьми лет пожизненного срока, также в ведомстве рассказали о расследовании об актах терроризма, сообщает телеканал "Хабар 24".
"Генпрокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, досудебное расследование начато и по совершению акта терроризма. Отмечается, что участникам беспорядков в Казахстане может грозить от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.", - говорится в сообщении телеканала.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 22:25Беспорядки в Казахстане
Станислав Зась: разговоры о том, что ОДКБ оккупирует Казахстан, — глупость
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанВ миреОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
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