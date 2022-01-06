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Эксперт допустила, что за беспорядками в Казахстане стоят афганские боевики

Эксперт допустила, что за беспорядками в Казахстане стоят афганские боевики - РИА Новости, 06.01.2022

Эксперт допустила, что за беспорядками в Казахстане стоят афганские боевики

Подстрекателями беспорядков в Казахстане могут оказаться перешедшие из Афганистана террористы, заявила РИА Новости замглавы русской общины Азербайджана,... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T20:20

2022-01-06T20:20

2022-01-06T20:20

беспорядки в казахстане

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БАКУ, 6 янв – РИА Новости. Подстрекателями беспорядков в Казахстане могут оказаться перешедшие из Афганистана террористы, заявила РИА Новости замглавы русской общины Азербайджана, политический аналитик Анастасия Лаврина.По словам Лавриной, говоря о ситуации в Казахстане, не стоит забывать о сравнительно недавних событиях в Афганистане."На период захвата власти движением "Талибан"* страну буквально раздирали на части различные вооруженные террористические группировки. Спустя почти полгода страна все еще переживает глубокий гуманитарный кризис, который только усугубляется. Вопрос с признанием "законной" власти и исключением "Талибана"* из списка террористических организаций вряд ли будет решен мировым сообществом в скором времени", - отметила она.Митинги и протесты, ущемление прав женщин – все это носит практически ежедневный характер, добавила собеседница агентства. "Экономика полностью разрушена, в стране бушует крайняя нищета, а угроза наплыва мигрантов держит в напряжении все соседствующие страны. На этом фоне продолжается и противостояние нового руководства Афганистана с ячейками террористической группировки ИГИЛ**(террористическая организация, запрещена в РФ) на территории страны, и никто не исключает возможность перехода террористов в соседние страны и далее в страны Центральной Азии. Отсюда не следует исключать и вероятность того, что роль подстрекателей и мародеров в Казахстане взяли на себя и террористы из Афганистана", - считает Лаврина.По ее словам, террористы руководствуются либо идеологией, либо материальными интересами. "В данной ситуации второе, конечно же, более приемлемо. Соответственно, те, кому было выгодно дестабилизировать ситуацию в Казахстане, могли легко задействовать и эти ячейки", - допустила аналитик.Замглавы русской общины Азербайджана выразила уверенность, что к происходящим сегодня в Казахстане процессам причастны силы извне. "С самого начала все действия протестующих не подходили под описание мирных демонстраций. Поведение носило провокационный характер и было направлено на захват государственных учреждений, установление контроля над правоохранительной деятельностью и умышленное уничтожение или повреждение частной и государственной собственности. Погромы, поджоги машин, а также разграбление магазинов – в чем смысл такого поведения демонстрантов? Разве этого могут хотеть простые граждане?" - подчеркнула эксперт.По ее словам, возможно, в начале на демонстрацию вышли те граждане, кто хотел показать свою позицию правительству, возмущенные ростом цен на сжиженный газ. "Однако почему же поведение только ухудшилось после того, как власти Казахстана вновь снизили цены на топливо, произвели ряд новых назначений и пошли еще на несколько уступок? Откуда на улицах Казахстана появились хорошо обученные, умеющие пользоваться оружием, те, кто совершал мародерство и насилие? Да потому, что подобный сценарий уже был многократно использован в ряде других стран. Где-то их удалось успешно локализовать, а где-то силы извне доводили дело до конца, однако назвать такие страны успешными как в политическом, так и в экономическом смысле никак не получается", - считает собеседница агентства.Лаврина отметила, что на фоне протестов в Казахстане приостановили работу всех банков, а также фондовой биржи, аэропорты закрыты, произошла массовая отмена рейсов. "Это еще не говоря о нанесенном протестующими ущербе. На мой взгляд, это хорошо спланированный извне вооруженный мятеж. Контролирующие эти процессы силы преследуют свои политические цели, и у них в приоритете далеко не благосостояние народа. Те, кто выступает с призывами, делая акцент на уважении права на мирный процесс, особенно это любят делать политики в ряде западных стран, должны внимательно изучить ситуацию: мирным назвать то, что мы видим в Казахстане сегодня, никак нельзя", - подчеркнула она.По мнению Лавриной, "народ Казахстана переживает трудные дни в своей истории", но страна справится с этим вызовом. "Казахстан – одна из сильнейших стран в Центральной Азии и в Организации тюркских государств. Поэтому чем скорее удастся восстановить контроль над ситуацией, обезвредив всех подстрекателей, тем лучше как для Казахстана, так и для всего региона", - заключила она.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Террористическая группировка, запрещенная в РоссииСледите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Кадры с места столкновений протестующих с силовиками на центральной площади Алматы Столкновения на центральной площади Алма-Аты силовиков и протестующих против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ 2022-01-06T20:20 true PT0M32S

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в мире, азербайджан, оон, талибан, мангистауская область, одкб, касым-жомарт токаев, россия