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Сенат Казахстана заявил, что власти делают все необходимое для стабилизации

Сенат Казахстана заявил, что власти делают все необходимое для стабилизации - РИА Новости, 06.01.2022

Сенат Казахстана заявил, что власти делают все необходимое для стабилизации

Спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что власти предпринимают все усилия для урегулирования ситуации в стране. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:37

2022-01-06T14:37

2022-01-06T15:23

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НУР-СУЛТАН, 6 янв - РИА Новости. Спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что власти предпринимают все усилия для урегулирования ситуации в стране."Нас всех беспокоит ситуация, сложившаяся в стране. Со стороны государства делается все необходимое для стабилизации ситуации. Сегодня глава государства (Касым-Жомарт Токаев - ред.) дал ряд поручений госорганам, а вчера в качестве председателя провел заседание Совета Безопасности", - говорится в заявлении Ашимбаева.Ранее правительство Казахстана приняло срочные меры по стабилизации социально-экономической ситуации, в частности временно установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для АЗС, ввело госрегулирование на цены на реализацию бензина, ввело мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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