Правительство Казахстана ввело государственное регулирование цен на бензин

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщила пресс-служба кабмина республики.Установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автомобилей на АЗС. Для марки АИ-80 — 89 тенге за литр, для АИ-92 — 182 тенге за литр, АИ-95 — 215 тенге, для АИ-93 — 182 тенге, для марки АИ-95 — 215 тенге за литр.Значение зависит от региона. В Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях литр топлива нельзя продавать дороже 260 тенге. В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях — 230 тенге.Согласно заявлению, полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесен на год.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, выступая против двукратного роста цен на топливо. Беспорядки распространились на всю страну.Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести госрегулирование образования цен на нефтяной газ, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли 13 силовиков, еще более 350 пострадали. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщила пресс-служба кабмина республики.
Установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автомобилей на АЗС. Для марки АИ-80 — 89 тенге за литр, для АИ-92 — 182 тенге за литр, АИ-95 — 215 тенге, для АИ-93 — 182 тенге, для марки АИ-95 — 215 тенге за литр.
Значение зависит от региона. В Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях литр топлива нельзя продавать дороже 260 тенге. В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях — 230 тенге.
Согласно заявлению, полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесен на год.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, выступая против двукратного роста цен на топливо. Беспорядки распространились на всю страну.
Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести госрегулирование образования цен на нефтяной газ, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.
Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли 13 силовиков, еще более 350 пострадали. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.