https://ria.ru/20220106/baykonur-1766778024.html

На Байконуре усилили охрану

На Байконуре усилили охрану - РИА Новости, 06.01.2022

На Байконуре усилили охрану

Охрана аэропорта, стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов усилена... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T18:14

2022-01-06T18:14

2022-01-06T18:20

цэнки

байконур (космодром)

в мире

казахстан

роскосмос

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Охрана аэропорта, стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов усилена на Байконуре, сообщает в четверг пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос")"Руководители структурных подразделений космического центра "Южный" (ЦЭНКИ) работают в штатном режиме. Совместно с УМВД на комплексе "Байконур" усилена охрана аэропорта "Крайний", стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов", - говорится в сообщении.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме Байконур в Казахстане усилили вооруженную охрану ключевых объектов, однако не уточнил, каких именно. В самой госкорпорации сообщали, что протесты в Казахстане не повлияли на ситуацию в самом городе, а правоохранительные органы работают в штатном режиме.Также пресс-служба "Роскосмоса" сообщала, что для возобновления подготовки к предстоящим пусковым кампаниям на космодром вылетел заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин. Кроме того, в город вернулись все руководители городской администрации и филиалов предприятий "Роскосмоса".

https://ria.ru/20220106/baykonur-1766713901.html

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цэнки, байконур (космодром), в мире, казахстан, роскосмос