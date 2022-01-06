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Замглавы "Роскосмоса" вылетел на Байконур

Замглавы "Роскосмоса" вылетел на Байконур - РИА Новости, 06.01.2022

Замглавы "Роскосмоса" вылетел на Байконур

Для возобновления подготовки после новогодних праздников к предстоящим запускам ракет-носителей на космодром Байконур вылетел замглавы "Роскосмоса", сообщил... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:09

2022-01-06T14:09

2022-01-06T14:20

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Для возобновления подготовки после новогодних праздников к предстоящим запускам ракет-носителей на космодром Байконур вылетел замглавы "Роскосмоса", сообщил журналистам пресс-секретарь корпорации Дмитрий Струговец."Для возобновления после новогодних праздников подготовки к предстоящим пусковым кампаниям на космодром вылетел заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин", - сказал Струговец.Он добавил, что в город Байконур вернулись все руководители городской администрации и филиалов предприятий госкорпорации "Роскосмос".

https://ria.ru/20220106/baykonur-1766713901.html

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