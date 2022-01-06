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Замглавы "Роскосмоса" вылетел на Байконур
Замглавы "Роскосмоса" вылетел на Байконур - РИА Новости, 06.01.2022
Замглавы "Роскосмоса" вылетел на Байконур
Для возобновления подготовки после новогодних праздников к предстоящим запускам ракет-носителей на космодром Байконур вылетел замглавы "Роскосмоса", сообщил... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T14:09
2022-01-06T14:09
2022-01-06T14:20
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Для возобновления подготовки после новогодних праздников к предстоящим запускам ракет-носителей на космодром Байконур вылетел замглавы "Роскосмоса", сообщил журналистам пресс-секретарь корпорации Дмитрий Струговец."Для возобновления после новогодних праздников подготовки к предстоящим пусковым кампаниям на космодром вылетел заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин", - сказал Струговец.Он добавил, что в город Байконур вернулись все руководители городской администрации и филиалов предприятий госкорпорации "Роскосмос".
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в мире, казахстан, роскосмос, байконур (космодром), россия, байконур (город)
14:09 06.01.2022 (обновлено: 14:20 06.01.2022)
Замглавы "Роскосмоса" вылетел на Байконур
Замглавы "Роскосмоса" вылетел на Байконур для возобновления подготовки к запускам