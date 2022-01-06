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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220106/bankomat-1766762473.html
В казахстанском Актау начали работать несколько банкоматов
В казахстанском Актау начали работать несколько банкоматов - РИА Новости, 06.01.2022
В казахстанском Актау начали работать несколько банкоматов
В городе Актау на западе Казахстана начали работать некоторые банкоматы, но в них быстро закончились наличные деньги, рядом выстроились большие очереди,... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T16:24
2022-01-06T16:26
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В городе Актау на западе Казахстана начали работать некоторые банкоматы, но в них быстро закончились наличные деньги, рядом выстроились большие очереди, сообщает телеканал "Хабар 24"."Начали работать банкоматы, не во всем городе, но есть места, где можно было снять наличку, но буквально полчаса назад мы проехались по этим точкам и узнали, что наличность закончилась", - сообщил корреспондент телеканала."Огромные очереди, люди простаивали по несколько часов", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". В ту же ночь Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан
16:24 06.01.2022 (обновлено: 16:26 06.01.2022)
 
В казахстанском Актау начали работать несколько банкоматов

В Актау начали работать несколько банкоматов, но в них быстро кончились деньги

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСотрудники силовых структур Казахстана
Сотрудники силовых структур Казахстана - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Сотрудники силовых структур Казахстана
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В городе Актау на западе Казахстана начали работать некоторые банкоматы, но в них быстро закончились наличные деньги, рядом выстроились большие очереди, сообщает телеканал "Хабар 24".
"Начали работать банкоматы, не во всем городе, но есть места, где можно было снять наличку, но буквально полчаса назад мы проехались по этим точкам и узнали, что наличность закончилась", - сообщил корреспондент телеканала.
"Огромные очереди, люди простаивали по несколько часов", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
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Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". В ту же ночь Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
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