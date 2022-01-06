https://ria.ru/20220106/balbek-1766743854.html

В Госдуме ситуацию в Казахстане объяснили "вирусом Гюлена"

В Госдуме ситуацию в Казахстане объяснили "вирусом Гюлена" - РИА Новости, 06.01.2022

В Госдуме ситуацию в Казахстане объяснили "вирусом Гюлена"

В беспорядках Казахстане видна рука террористов ИГ*, а управляют всем казахи, прошедшие обучение в Турции в учреждениях Фетуллаха Гюлена, Астана сейчас пожинает РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:40

2022-01-06T14:40

2022-01-06T14:41

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

госдума рф

исламское государство

руслан бальбек

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В беспорядках Казахстане видна рука террористов ИГ*, а управляют всем казахи, прошедшие обучение в Турции в учреждениях Фетуллаха Гюлена, Астана сейчас пожинает плоды отправки студентов в иностранные учебные заведения, заявил РИА Новости крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек."В организации беспорядков на территории Казахстана видны руки ИГИЛ*, это в их стиле - жестокие убийства и абсурдные требования. А вот в "штабах" заседают те казахи, которые прошли обучение в Турции в образовательных учреждениях Фетуллаха Гюлена - организатора переворота в Анкаре", - сказал Бальбек, комментируя последние события в Алма-Ате и других казахских городах.Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Находящийся в США Гюлен отвергает обвинения."Казахстан - светская страна, и обмануть население бредовыми радикальными учениями невозможно, а вот если разгромить государственность и насаждать на этих обломках закон джунглей, тут ИГИЛ* на высоте", - отметил эксперт.По мнению собеседника агентства, сегодня Астана пожинает плоды своей отправки студентов в иностранные учебные заведения."Подцепили идеологический вирус на свою голову у Гюлена и им подобным. К тому же, Казахстан интересен радикалам и как плацдарм подскока на российские мусульманские республики", - заключил Бальбек.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.* Запрещенная в России террористическая организация.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Беспорядки и мародерство на улицах в Казахстане Массовые акции, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. На всей территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Токаев назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помочью к партнерам по ОДКБ. При столкновениях погибли силовики. 2022-01-06T14:40 true PT1M08S

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в мире, казахстан, алма-ата, госдума рф, исламское государство, руслан бальбек