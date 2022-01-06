https://ria.ru/20220106/bachelet-1766789370.html

Бачелет призвала освободить всех арестованных и задержанных в Казахстане

Бачелет призвала освободить всех арестованных и задержанных в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

Бачелет призвала освободить всех арестованных и задержанных в Казахстане

Свыше 2 тысяч человек были взяты под стражу после протестов в Казахстане, власти должны освободить всех арестованных и задержанных за реализацию своих прав на... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T19:46

2022-01-06T19:46

2022-01-06T19:46

беспорядки в казахстане

в мире

оон

одкб

жанаозен

мишель бачелет

касым-жомарт токаев

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ЖЕНЕВА, 6 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 2 тысяч человек были взяты под стражу после протестов в Казахстане, власти должны освободить всех арестованных и задержанных за реализацию своих прав на мирный протест и свободу выражения мнений, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с беспорядками в Казахстане."По данным официальных лиц Казахстана, более 2 тысяч человек были взяты под стражу полицией", - говорится в заявлении.Бачелет призвала освободить всех арестованных и задержанных только за осуществление своих прав на мирные протесты и свободу слова. Она подчеркнула, что все обвинения в нарушении прав человека должны быть оперативно, независимо и тщательно расследованы. Государство также обязано обеспечить полное соблюдение всех процессуальных прав задержанных.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220106/zaderzhanie-1766754736.html

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