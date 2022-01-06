https://ria.ru/20220106/babushka-1766056256.html

Зачем нужны бабушки. Ученые усомнились в эволюционном преимуществе

Зачем нужны бабушки. Ученые усомнились в эволюционном преимуществе - РИА Новости, 06.01.2022

Зачем нужны бабушки. Ученые усомнились в эволюционном преимуществе

Забота бабушек о младшем поколении — исключительно человеческая черта. К внукам они привязаны ничуть не меньше, чем сами родители. Из-за чего так происходит и... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T08:00

2022-01-06T08:00

2022-01-06T08:02

наука

австралия

здоровье

социология

биология

генетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761805051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3eb86d9830d55ac5eb6ef0e43a11df39.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Забота бабушек о младшем поколении — исключительно человеческая черта. К внукам они привязаны ничуть не меньше, чем сами родители. Из-за чего так происходит и почему люди доверяют детей старшим родственникам — в материале РИА Новости.Бабушка подскажетУ многих видов выживание потомства зависит от родительской опеки. Преимущественно — материнской, но не только. Помочь в воспитании детенышей стремятся и другие сородичи, не всегда связанные семейными узами. Это называют аллопарентностью. Только что появившееся на свет существо — мощнейший стимул для взрослой особи проявить заботу. Это обусловлено гормонами, такими как окситоцин и вазопрессин, а также — активацией особых зон головного мозга, заявляют ученые из Университета Мэриленда в США. Грызуны, к примеру, вылизывают и переносят чужих новорожденных, защищают их своими телами.Совсем иначе — у человекообразных обезьян. В дикой природе не редкость, когда осиротевшего детеныша шимпанзе выхаживает другая самка, обычно родственница. Но если мать жива, она не выпускает малыша из рук и не позволяет к нему прикасаться. В книге "Матери и другие" американский приматолог Сара Блаффер описывает единичные произошедшие в неволе случаи, когда шимпанзе или горилла разрешали подержать детеныша другой самке.Гиперопека над детенышем свойственна высшим приматам. Исследовательница задается вопросом, почему именно люди стали доверять другому заботу о собственном ребенке. Должно быть, в эпоху охотников-собирателей рядом с молодой матерью был надежный знающий человек с большим опытом заботы о потомстве — возможно, ее собственная мать, заключает Блаффер.Люди не как звериСамки у большинства животных способны к зачатию до самой смерти. У женщин же в районе пятидесяти начинается менопауза и репродуктивная функция сходит на нет. Однако работоспособности бабушка не теряет и активно участвует в воспитании внуков. Среди видов, у которых развита коллективная забота о потомстве, люди стоят особняком: мы любим разделить заботу о детях с другими членами сообщества, однако предпочитаем близких родственников, особенно своих родителей.Зачем людям понадобились бабушки — вопрос до сих пор открытый. Версий несколько: эволюционное преимущество, экономические, социальные причины, бескорыстный альтруизм. Раньше считали, что если старшие родственницы поддерживают много и часто рожавших женщин, то детская смертность снижается. Однако факты в пользу этой гипотезы противоречивы, как следует из обзора ученых из Австралии и Швейцарии.В нулевые, наблюдая народ оромо в Южной Эфиопии, ученые рассчитали — когда по хозяйству помогает бабушка, вероятность, что внук доживет до трех лет, повышается на 25 процентов. В Финляндии два-три века назад детская смертность была высокой, но малыши на 30 процентов чаще достигали двух-пяти лет, если в семье жила мать матери. С другой стороны, в Германии свекровь даже негативно влияла на выживаемость потомства. Так что эволюционное преимущество бабушек все еще под вопросом, пишут авторы.Забота о бабушкахВ наше время женщины живут долго. В США, к примеру — в среднем более 79 лет. Для сравнения: родившиеся на рубеже XIX и XX веков едва дотягивали до пятидесяти. В то же время шансы стать бабушкой в индустриальных странах уменьшаются из-за низкой рождаемости и позднего материнства.Да и большой помощи молодые родители сейчас не ждут, тем более если представители разных поколений далеко друг от друга. Кроме того, ученые отмечают и негативные явления — например, ожирение детей. Бабушки и дедушки оберегают внуков от физических нагрузок, перекармливают, и те набирают вес. Как показала публикация в 2015-м, это особенно заметно в Китае, где старшие родственники активно участвуют в жизни семьи.Кроме того, бабушка бабушке рознь. Как следует из работы австралийских ученых, родные по материнской линии сильнее вовлечены в заботу о детях. Мотив простой — мать всегда знает, что ребенок ее. В отличие от отца. Когда женщина заботится о детях дочери, она уверена: это ее внуки. Размер вкладываемых взрослыми усилий прямо зависит от степени генетического родства.Несмотря на неоднозначные научные данные, бабушки определенно полезны обществу. Во-первых, когда молодые и пожилые заботятся друг о друге, депрессии возникают реже. Во-вторых, старшее поколение все чаще заменяет родителей, если те погибли, оказались в тюрьме или их признали недееспособными. По данным американских ученых, такие семьи неплохо справляются. В-третьих, бабушки действительно любят внуков. Как показало исследование мозга, при взгляде на ребенка дочери или сына у них активируются те же десять отделов, что и у самих родителей. А эмпатия у бабушек даже сильнее, чем у отцов.

https://ria.ru/20190304/1551488251.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австралия, здоровье, социология, биология, генетика