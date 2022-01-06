08:00 06.01.2022 (обновлено: 08:02 06.01.2022)
Зачем нужны бабушки. Ученые усомнились в эволюционном преимуществе
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Забота бабушек о младшем поколении — исключительно человеческая черта. К внукам они привязаны ничуть не меньше, чем сами родители. Из-за чего так происходит и почему люди доверяют детей старшим родственникам — в материале РИА Новости.
Бабушка подскажет
У многих видов выживание потомства зависит от родительской опеки. Преимущественно — материнской, но не только. Помочь в воспитании детенышей стремятся и другие сородичи, не всегда связанные семейными узами. Это называют аллопарентностью. Только что появившееся на свет существо — мощнейший стимул для взрослой особи проявить заботу. Это обусловлено гормонами, такими как окситоцин и вазопрессин, а также — активацией особых зон головного мозга, заявляют ученые из Университета Мэриленда в США. Грызуны, к примеру, вылизывают и переносят чужих новорожденных, защищают их своими телами.
Совсем иначе — у человекообразных обезьян. В дикой природе не редкость, когда осиротевшего детеныша шимпанзе выхаживает другая самка, обычно родственница. Но если мать жива, она не выпускает малыша из рук и не позволяет к нему прикасаться. В книге "Матери и другие" американский приматолог Сара Блаффер описывает единичные произошедшие в неволе случаи, когда шимпанзе или горилла разрешали подержать детеныша другой самке.
Гиперопека над детенышем свойственна высшим приматам. Исследовательница задается вопросом, почему именно люди стали доверять другому заботу о собственном ребенке. Должно быть, в эпоху охотников-собирателей рядом с молодой матерью был надежный знающий человек с большим опытом заботы о потомстве — возможно, ее собственная мать, заключает Блаффер.
© Depositphotos / GUDKOVANDREYСамка шимпанзе никогда не выпускает детеныша из рук, она не доверит его никому из окружения, в отличие от человека
Самка шимпанзе никогда не выпускает детеныша из рук, она не доверит его никому из окружения, в отличие от человека
Люди не как звери
Самки у большинства животных способны к зачатию до самой смерти. У женщин же в районе пятидесяти начинается менопауза и репродуктивная функция сходит на нет. Однако работоспособности бабушка не теряет и активно участвует в воспитании внуков. Среди видов, у которых развита коллективная забота о потомстве, люди стоят особняком: мы любим разделить заботу о детях с другими членами сообщества, однако предпочитаем близких родственников, особенно своих родителей.
Зачем людям понадобились бабушки — вопрос до сих пор открытый. Версий несколько: эволюционное преимущество, экономические, социальные причины, бескорыстный альтруизм. Раньше считали, что если старшие родственницы поддерживают много и часто рожавших женщин, то детская смертность снижается. Однако факты в пользу этой гипотезы противоречивы, как следует из обзора ученых из Австралии и Швейцарии.
В нулевые, наблюдая народ оромо в Южной Эфиопии, ученые рассчитали — когда по хозяйству помогает бабушка, вероятность, что внук доживет до трех лет, повышается на 25 процентов. В Финляндии два-три века назад детская смертность была высокой, но малыши на 30 процентов чаще достигали двух-пяти лет, если в семье жила мать матери. С другой стороны, в Германии свекровь даже негативно влияла на выживаемость потомства. Так что эволюционное преимущество бабушек все еще под вопросом, пишут авторы.
© Фото : из коллекции Группы истории человеческой жизни Университета ТуркуФинская семья, состоящая из нескольких поколений. Согласно исследованиям, в XVIII-XIX веках помощь бабушки по материнской линии способствовала выживаемости маленьких детей
© Фото : из коллекции Группы истории человеческой жизни Университета Турку
Финская семья, состоящая из нескольких поколений. Согласно исследованиям, в XVIII-XIX веках помощь бабушки по материнской линии способствовала выживаемости маленьких детей
Забота о бабушках
В наше время женщины живут долго. В США, к примеру — в среднем более 79 лет. Для сравнения: родившиеся на рубеже XIX и XX веков едва дотягивали до пятидесяти. В то же время шансы стать бабушкой в индустриальных странах уменьшаются из-за низкой рождаемости и позднего материнства.
Да и большой помощи молодые родители сейчас не ждут, тем более если представители разных поколений далеко друг от друга. Кроме того, ученые отмечают и негативные явления — например, ожирение детей. Бабушки и дедушки оберегают внуков от физических нагрузок, перекармливают, и те набирают вес. Как показала публикация в 2015-м, это особенно заметно в Китае, где старшие родственники активно участвуют в жизни семьи.
Кроме того, бабушка бабушке рознь. Как следует из работы австралийских ученых, родные по материнской линии сильнее вовлечены в заботу о детях. Мотив простой — мать всегда знает, что ребенок ее. В отличие от отца. Когда женщина заботится о детях дочери, она уверена: это ее внуки. Размер вкладываемых взрослыми усилий прямо зависит от степени генетического родства.
Несмотря на неоднозначные научные данные, бабушки определенно полезны обществу. Во-первых, когда молодые и пожилые заботятся друг о друге, депрессии возникают реже. Во-вторых, старшее поколение все чаще заменяет родителей, если те погибли, оказались в тюрьме или их признали недееспособными. По данным американских ученых, такие семьи неплохо справляются. В-третьих, бабушки действительно любят внуков. Как показало исследование мозга, при взгляде на ребенка дочери или сына у них активируются те же десять отделов, что и у самих родителей. А эмпатия у бабушек даже сильнее, чем у отцов.
4 марта 2019, 08:00НаукаТеща против свекрови. Ученые выяснили, от какой бабушки больше пользы