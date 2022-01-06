10:55 06.01.2022 (обновлено: 14:25 06.01.2022)
МИД Армении прокомментировал ситуацию в Казахстане
В Армении новость о проникновении в Казахстан террористических групп назвали тревожной
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Сотрудники полиции дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
ЕРЕВАН, 6 янв - РИА Новости. МИД Армении назвал тревожной новость о проникновении в Казахстан террористических группировок.
"С беспокойством и озабоченностью следим за вооруженными столкновениями в Казахстане. Новость о проникновении террористических группировок вызывает тревогу. Решительно осуждаем насилие и убеждены, что оно не может быть способом решения политических проблем", - говорится в заявлении на сайте армянского МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что необходимо предпринять шаги для предотвращения дальнейших столкновений и восстановления атмосферы терпимости, необходимой для мирных политических процессов в стране, в том числе и проведения мирных митингов граждан и осуществления права на свободу выражения мнений.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.