https://ria.ru/20220106/alma-ata-1766806624.html

В Алма-Ате слышны выстрелы и взрывы, сообщили СМИ

В Алма-Ате слышны выстрелы и взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2022

В Алма-Ате слышны выстрелы и взрывы, сообщили СМИ

В Алма-Ате слышны выстрелы и довольно громкие взрывы, пишет местное издание "Vласть". РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T23:07

2022-01-06T23:07

2022-01-06T23:58

в мире

казахстан

алма-ата

беспорядки в казахстане

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АЛМА-АТА, 6 янв — РИА Новости. В Алма-Ате слышны выстрелы и довольно громкие взрывы, пишет местное издание "Vласть"."В Алма-Ате время от времени слышны выстрелы в следующих частях города: Золотой квадрат, Новая площадь, Каменка, микрорайон Тастак, улица Момышулы (между улицами Толе Би и Рыскулова)", — сказано в сообщении со ссылкой на информацию от очевидцев.В свою очередь, как передает корреспондент издания, выстрелы и взрывы слышны "на улице Гоголя, между улицей Наурызбай-батыра и проспектом Достык в Алма-Ате".Беспорядки в Казахстане продолжаются несколько дней, в некоторых регионах они уже стихли, однако в Алма-Ате ситуация пока не нормализовалась. Контртеррористическая операция в городе все еще продолжается. По данным МВД, к этому часу удалось освободить акимат города, бывшую резиденцию президента, площадь Республики. Зачистки продолжаются.Беспорядки начались из-за двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Недовольные этим жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января стоимость газа стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Вчера утром Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Сегодня правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.В республику по просьбе Токаева войдет коллективный контингент ОДКБ. Россия направила бортами ВКС бойцов ВДВ, они будут охранять правительственные и административные здания. Казахстан также ожидает военной помощи от других стран — участниц организации: Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек. 2022-01-06T23:07 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, алма-ата