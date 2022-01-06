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Площадь Республики в Алма-Ате освободили от радикалов

Площадь Республики в Алма-Ате освободили от радикалов - РИА Новости, 06.01.2022

Площадь Республики в Алма-Ате освободили от радикалов

Площадь Республики в казахстанской Алма-Ате освобождена от радикалов, спецоперация в других частях города продолжается, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T19:28

2022-01-06T19:28

2022-01-06T19:28

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

одкб

жанаозен

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Площадь Республики в казахстанской Алма-Ате освобождена от радикалов, спецоперация в других частях города продолжается, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на МВД страны."Площадь Республики в Алматы освобождена от радикалов. Обстановка на площади спокойная. Спецоперация в других частях города продолжается", - передает агентство.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, алма-ата, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев