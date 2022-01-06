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В казахстанском Актау практически закончился четырехдневный митинг

В казахстанском Актау практически закончился четырехдневный митинг - РИА Новости, 06.01.2022

В казахстанском Актау практически закончился четырехдневный митинг

Ситуация в Актау, областном центре на западе Казахстана, постепенно стабилизируется, продолжавшийся четверо суток мирный митинг практически закончился, жители... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T17:18

2022-01-06T17:18

2022-01-06T17:36

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

актау

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АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. Ситуация в Актау, областном центре на западе Казахстана, постепенно стабилизируется, продолжавшийся четверо суток мирный митинг практически закончился, жители разобрали палатки, передает Sputnik Казахстан."В Актау ситуация также постепенно стабилизируется. Мирный митинг, который продолжался четверо суток, практически закончился. Жители разобрали палатки, которые были установлены на центральной дороге рядом с площадью Ынтымак, сейчас они расходятся по домам", - отметили в эфире телеканала.По сообщению телеканала, "в целом в Актау все спокойно".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.

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в мире, казахстан, актау