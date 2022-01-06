https://ria.ru/20220106/aeroport-1766736737.html
Аэропорт Актобе освободили от захватчиков
Аэропорт Актобе освободили от захватчиков - РИА Новости, 06.01.2022
Аэропорт Актобе освободили от захватчиков
Аэропорт Актобе в Казахстане освободили от преступников, вернули под контроль здания администраций Жамбылской области и города Семей и отстояли управление... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T13:54
2022-01-06T13:54
2022-01-06T14:22
беспорядки в казахстане
в мире
актобе
жамбылская область
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Аэропорт Актобе в Казахстане освободили от преступников, вернули под контроль здания администраций Жамбылской области и города Семей и отстояли управление полиции города Тараза, передает телеканал "Хабар 24"."Аэропорт Актобе освободили от преступников, об этом заявили в местном акимате. Отстояли также акимат Жамбылской области... и управление полиции города Тараза. Освободили от деструктивных сил акимат Семея, сейчас здание тщательно проверяют", - сообщили в эфире телеканала "Хабар 24".Как отмечает телеканал, "в целом ситуация в перечисленных регионах под контролем".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, актобе , жамбылская область
13:54 06.01.2022 (обновлено: 14:22 06.01.2022)
Аэропорт Актобе освободили от захватчиков
Аэропорт Актобе и управление полиции города Тараза освободили от захватчиков
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Аэропорт Актобе
в Казахстане
освободили от преступников, вернули под контроль здания администраций Жамбылской области и города Семей и отстояли управление полиции города Тараза
, передает телеканал "Хабар 24".
"Аэропорт Актобе освободили от преступников, об этом заявили в местном акимате. Отстояли также акимат Жамбылской области... и управление полиции города Тараза. Освободили от деструктивных сил акимат Семея, сейчас здание тщательно проверяют", - сообщили в эфире телеканала "Хабар 24"
.
Как отмечает телеканал, "в целом ситуация в перечисленных регионах под контролем".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.