https://ria.ru/20220106/aeroflot-1766721014.html
"Аэрофлот" отменил вечерние рейсы в Казахстан
"Аэрофлот" отменил вечерние рейсы в Казахстан - РИА Новости, 06.01.2022
"Аэрофлот" отменил вечерние рейсы в Казахстан
Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" на фоне протестов в Казахстане отменил вечерние рейсы из Москвы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау, следует из данных... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T11:47
2022-01-06T11:47
2022-01-06T14:18
беспорядки в казахстане
в мире
алма-ата
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
актау
нур-султан
москва
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" на фоне протестов в Казахстане отменил вечерние рейсы из Москвы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау, следует из данных онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево".Полеты в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау должны были состояться в 20:50, 23:20 и 23:35 соответственно. Сейчас все они значатся отмененными. Утренние рейсы "Аэрофлота" из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву также были отменены.В среду авиакомпания на фоне протестов в Казахстане также отменила перелеты в Алма-Ату и Нур-Султан.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, алма-ата, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, актау, нур-султан, москва
11:47 06.01.2022 (обновлено: 14:18 06.01.2022)
"Аэрофлот" отменил вечерние рейсы в Казахстан
"Аэрофлот" отменил вечерние рейсы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау