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Зюганов обвинил Запад в дестабилизации ситуации в Казахстане

Зюганов обвинил Запад в дестабилизации ситуации в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022

Зюганов обвинил Запад в дестабилизации ситуации в Казахстане

Западные государства будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию вдоль российских границ, заявил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов,... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T22:59

2022-01-05T22:59

2022-01-05T23:12

беспорядки в казахстане

в мире

геннадий зюганов

одкб

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алматинская область

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Западные государства будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию вдоль российских границ, заявил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, комментируя ситуацию в Казахстане."Коллективный Запад будет делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию по контуру российских границ", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что волнения в Казахстане, по сути, спровоцировало само правительство, подняв цены на газ в два раза, вместе с тем недовольство граждан имеет более широкий характер: цены на все растут, а зарплаты при этом низкие. "В целом олигархический капитал... не считается с интересами трудящихся. Все это и привело к массовым протестам", - добавил он. По его словам, силы, "объявившие России гибридную войну", пытаются подмять под себя Казахстан с богатейшими природными ресурсами и имеющий с РФ "самую длинную в мире границу - более 7500 километров".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/tokaev-1766676603.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766661772.html

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в мире, геннадий зюганов, одкб, госдума рф, жанаозен, алматинская область, касым-жомарт токаев, нур-султан