00:12 05.01.2022 (обновлено: 01:39 05.01.2022)
В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
Депутат Госдумы Новиков: Запад может использовать протесты в Казахстане
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил РИА Новости, что накопившиеся социально-экономические проблемы привели к протестам в Казахстане, их может использовать Запад.
"Население Казахстана не смогло не отреагировать на наступление на социально-экономические возможности граждан. То, что было подспудно, сегодня вспыхнуло", - сказал он.
По его словам, сходные процессы были ранее заметны в Киргизии, где в результате протестов менялась власть.
"Не обязательно, что это приведет к похожим результатам", - отметил Новиков.
"Требуется пересмотр социально-экономической политики в большинстве стран СНГ", - считает Новиков.
Вчера, 21:11Казахстан поджигают с помощью сжиженного газа
По его словам, в Казахстане действует ряд зарубежных НКО, которые влияют на ситуацию.
"В Казахстане и других странах СНГ накапливались проблемы после распада Советского Союза. Отказом от модели социалистического развития, попыткой вписаться в новую капиталистическую систему. Это вызвано ростом социального неравенства, характерного для всего мира, включая Китай, Вьетнам и еще несколько государств", - добавил российский депутат.
По его словам, социальные исследования, в том числе Оксфордского университета, указывают на раскол между богатыми и бедными, как на одну из угроз современному миру. Казахстан не является тут исключением, отметил депутат.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа.
Однако протесты не затихли, а распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнешем городе Казахстана - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.