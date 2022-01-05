Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220105/zapad-1766592148.html
В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад - РИА Новости, 05.01.2022
В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил РИА Новости, что накопившиеся социально-экономические проблемы привели к... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T00:12
2022-01-05T01:39
в мире
казахстан
оксфордский университет
снг
дмитрий новиков
россия
акции протеста в казахстане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766590916_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_c35995bf876f67846cee156d035cff7d.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил РИА Новости, что накопившиеся социально-экономические проблемы привели к протестам в Казахстане, их может использовать Запад.По его словам, сходные процессы были ранее заметны в Киргизии, где в результате протестов менялась власть."Не обязательно, что это приведет к похожим результатам", - отметил Новиков.Также он напомнил о движении "желтых жилетов" во Франции, которые долго не утихали, при этом, по его словам, социально-экономическая ситуация в Казахстане хуже. Он заявил, что похожей ситуацией в 2014 году воспользовались для прихода к власти правые силы на Украине.По его словам, в Казахстане действует ряд зарубежных НКО, которые влияют на ситуацию."Казахстан интересует западные спецслужбы и правительства как страна, которая может влиять на судьбы Китая и России, которые Вашингтон в своих документах называет двумя главными оппонентами в XXI веке", - сказал он, отметив, что Запад тоже может использовать ситуацию в своих целях."В Казахстане и других странах СНГ накапливались проблемы после распада Советского Союза. Отказом от модели социалистического развития, попыткой вписаться в новую капиталистическую систему. Это вызвано ростом социального неравенства, характерного для всего мира, включая Китай, Вьетнам и еще несколько государств", - добавил российский депутат.По его словам, социальные исследования, в том числе Оксфордского университета, указывают на раскол между богатыми и бедными, как на одну из угроз современному миру. Казахстан не является тут исключением, отметил депутат.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа.Однако протесты не затихли, а распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнешем городе Казахстана - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.Акции протеста в Казахстане. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html
https://ria.ru/20220104/tokaev-1766583448.html
https://ria.ru/20220104/protesty-1766588348.html
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766590916_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_2444773e9a3e8d3fec570b2a97cd28b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, оксфордский университет, снг, дмитрий новиков, россия, акции протеста в казахстане
00:12 05.01.2022 (обновлено: 01:39 05.01.2022)
 
В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад

Депутат Госдумы Новиков: Запад может использовать протесты в Казахстане

© REUTERS / Pavel MikheyevАкция протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
Акция протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил РИА Новости, что накопившиеся социально-экономические проблемы привели к протестам в Казахстане, их может использовать Запад.
"Население Казахстана не смогло не отреагировать на наступление на социально-экономические возможности граждан. То, что было подспудно, сегодня вспыхнуло", - сказал он.
По его словам, сходные процессы были ранее заметны в Киргизии, где в результате протестов менялась власть.
"Не обязательно, что это приведет к похожим результатам", - отметил Новиков.
Также он напомнил о движении "желтых жилетов" во Франции, которые долго не утихали, при этом, по его словам, социально-экономическая ситуация в Казахстане хуже. Он заявил, что похожей ситуацией в 2014 году воспользовались для прихода к власти правые силы на Украине.
"Требуется пересмотр социально-экономической политики в большинстве стран СНГ", - считает Новиков.
Акция протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
Вчера, 21:11
Казахстан поджигают с помощью сжиженного газа
По его словам, в Казахстане действует ряд зарубежных НКО, которые влияют на ситуацию.
"Казахстан интересует западные спецслужбы и правительства как страна, которая может влиять на судьбы Китая и России, которые Вашингтон в своих документах называет двумя главными оппонентами в XXI веке", - сказал он, отметив, что Запад тоже может использовать ситуацию в своих целях.
"В Казахстане и других странах СНГ накапливались проблемы после распада Советского Союза. Отказом от модели социалистического развития, попыткой вписаться в новую капиталистическую систему. Это вызвано ростом социального неравенства, характерного для всего мира, включая Китай, Вьетнам и еще несколько государств", - добавил российский депутат.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
Вчера, 21:37
Президент Казахстана призвал жителей страны не поддаваться на провокации
По его словам, социальные исследования, в том числе Оксфордского университета, указывают на раскол между богатыми и бедными, как на одну из угроз современному миру. Казахстан не является тут исключением, отметил депутат.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа.
Полиция применила светошумовые гранаты во время митинга в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
Вчера, 23:05
Протесты представляют угрозу для властей Казахстана, считает эксперт
Однако протесты не затихли, а распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнешем городе Казахстана - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.
Акции протеста в Казахстане. Онлайн-репортаж >>
Мужчина проходит мимо флага Казахстана во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
00:51
"Цены растут, народ устал". Из-за чего в Казахстане погромы
 
В миреКазахстанОксфордский университетСНГДмитрий НовиковРоссияАкции протеста в Казахстане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37В Казахстане митингующие вновь стягиваются в центр Алма-Аты, пишут СМИ
09:28Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердца
09:27Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской области
09:26В Германии заявили о "трещинах в политике" из-за "Северного потока — 2"
09:25В Казахстане перенесут на год реализацию газа через электронную площадку
09:23Москвичам рассказали о погоде в среду
09:08Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в Ташкенте
09:01Пушков назвал главных лжецов о "грязном российском газе"
08:46В Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода, пишут СМИ
08:29Лама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициям
08:14Обстановка в Нур-Султане стабилизировалась после массовой акции
07:43На незаконных акциях в Казахстане задержали более 200 человек
07:32Известный священник назвал святочные гадания "молебном сатане"
07:25Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в России
07:23В Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года
07:11Алма-Ату убирают после беспорядков
06:40Токаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензин
06:31Боррель: ЕС не может просто наблюдать за диалогом по безопасности с Россией
06:25Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека
06:18Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане
Лента новостейМолния
В Казахстане митингующие вновь стягиваются в центр Алма-Аты, пишут СМИЛео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердцаПрезидент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской областиВ Германии заявили о "трещинах в политике" из-за "Северного потока — 2"В Казахстане перенесут на год реализацию газа через электронную площадкуМосквичам рассказали о погоде в средуСамолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в ТашкентеПушков назвал главных лжецов о "грязном российском газе"В Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода, пишут СМИЛама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициямОбстановка в Нур-Султане стабилизировалась после массовой акцииНа незаконных акциях в Казахстане задержали более 200 человекИзвестный священник назвал святочные гадания "молебном сатане"Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в РоссииВ Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 годаАлма-Ату убирают после беспорядковТокаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензинБоррель: ЕС не может просто наблюдать за диалогом по безопасности с РоссиейЛео Бокерия рассказал, где находится душа человекаТокаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане