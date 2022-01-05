https://ria.ru/20220105/zapad-1766592148.html

В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад

В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад - РИА Новости, 05.01.2022

В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил РИА Новости, что накопившиеся социально-экономические проблемы привели к... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T00:12

2022-01-05T00:12

2022-01-05T01:39

в мире

казахстан

оксфордский университет

снг

дмитрий новиков

россия

акции протеста в казахстане

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил РИА Новости, что накопившиеся социально-экономические проблемы привели к протестам в Казахстане, их может использовать Запад.По его словам, сходные процессы были ранее заметны в Киргизии, где в результате протестов менялась власть."Не обязательно, что это приведет к похожим результатам", - отметил Новиков.Также он напомнил о движении "желтых жилетов" во Франции, которые долго не утихали, при этом, по его словам, социально-экономическая ситуация в Казахстане хуже. Он заявил, что похожей ситуацией в 2014 году воспользовались для прихода к власти правые силы на Украине.По его словам, в Казахстане действует ряд зарубежных НКО, которые влияют на ситуацию."Казахстан интересует западные спецслужбы и правительства как страна, которая может влиять на судьбы Китая и России, которые Вашингтон в своих документах называет двумя главными оппонентами в XXI веке", - сказал он, отметив, что Запад тоже может использовать ситуацию в своих целях."В Казахстане и других странах СНГ накапливались проблемы после распада Советского Союза. Отказом от модели социалистического развития, попыткой вписаться в новую капиталистическую систему. Это вызвано ростом социального неравенства, характерного для всего мира, включая Китай, Вьетнам и еще несколько государств", - добавил российский депутат.По его словам, социальные исследования, в том числе Оксфордского университета, указывают на раскол между богатыми и бедными, как на одну из угроз современному миру. Казахстан не является тут исключением, отметил депутат.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа.Однако протесты не затихли, а распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнешем городе Казахстана - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.Акции протеста в Казахстане. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

https://ria.ru/20220104/tokaev-1766583448.html

https://ria.ru/20220104/protesty-1766588348.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html

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в мире, казахстан, оксфордский университет, снг, дмитрий новиков, россия, акции протеста в казахстане