https://ria.ru/20220105/zakon-1766662000.html
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы войны
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы войны - РИА Новости, 05.01.2022
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T19:12
2022-01-05T19:12
2022-01-05T19:38
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
великая отечественная война (1941-1945)
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МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба главы государства.Так, закон устанавливает юридическое признание геноцида, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в период войны и до 1951 года.В документе уточняется, что под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие в то время на территории БССР.В апреле 2021 генеральная прокуратура открыла уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Как указывал глава ведомства Андрей Швед, Минск будет требовать выдачи военных преступников, которые еще живы, для открытого суда.
https://ria.ru/20220105/germaniya-1766657084.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, великая отечественная война (1941-1945)
19:12 05.01.2022 (обновлено: 19:38 05.01.2022)
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы войны
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны