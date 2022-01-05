https://ria.ru/20220105/zaderzhaniya-1766604016.html

На незаконных акциях в Казахстане задержали более 200 человек

На незаконных акциях в Казахстане задержали более 200 человек - РИА Новости, 05.01.2022

На незаконных акциях в Казахстане задержали более 200 человек

МВД Казахстана заявило о более чем 200 задержанных во время незаконных акций протеста. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T07:43

2022-01-05T07:43

2022-01-05T09:37

в мире

казахстан

акции протеста в казахстане

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жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. МВД Казахстана заявило о более чем 200 задержанных во время незаконных акций протеста.В ведомстве подчеркнули, что полиция приняла предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей, а также по обеспечению безопасности и спокойствия населения.В беспорядках пострадали 95 полицейских, получили повреждения 37 служебных машин, добавили в МВД. Как передает корреспондент РИА Новости, только у здания акимата Алма-Аты — не менее десятка сожженных и разбитых полицейских автомобилей.В министерстве отметили, что люди, поддавшиеся на провокационные призывы, создавали угрозу спокойствию и безопасности населения. "При этом отдельные группы граждан перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, покой граждан и систему жизнеобеспечения населенных пунктов", — говорится в релизе.В Алма-Ате, Шымкенте и Таразе протестующие пытались напасть на акиматы, выбивали в зданиях окна и двери. "Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью", — заявила пресс-служба.Сейчас площадь Республики в Алма-Ате огорожена военными бронемашинами, коммунальные службы ликвидируют последствия событий. В городе по-прежнему не работает мобильный интернет, заблокированы мессенджеры. Офисы организаций, расположенных неподалеку, отправили сотрудников на удаленную работу.Протесты в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Позже глава государства ввел в Алма-Ате и Мангистауской области режим чрезвычайного положения. Он будет действовать до 19 января и предполагает комендантский час с 23:00 до 07:00, запрет на массовые мероприятия, ограничение на свободу передвижения, запрет на продажу оружия и боеприпасов и установление особого режима оборота лекарств и алкоголя.Сегодня утром Токаев отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он также отметил, что обстановка в Алма-Ате и Мангистауской области постепенно налаживается после введения режима ЧП.

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

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в мире, казахстан, акции протеста в казахстане, мангистауская область, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев