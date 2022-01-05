https://ria.ru/20220105/vmeshatelstvo-1766640655.html

Политолог ответил на вопрос о вмешательстве извне в ситуацию в Казахстане

Политолог ответил на вопрос о вмешательстве извне в ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022

Политолог ответил на вопрос о вмешательстве извне в ситуацию в Казахстане

Профессор Уральского федерального университета, политолог Александр Керимов считает, что в ситуации в Казахстане вряд ли есть попытки вмешательства "каких-то... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T15:42

2022-01-05T15:42

2022-01-05T15:42

в мире

казахстан

уральский федеральный университет

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

нур-султан

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Профессор Уральского федерального университета, политолог Александр Керимов считает, что в ситуации в Казахстане вряд ли есть попытки вмешательства "каких-то тайных пружин и сил" извне.Как отметил эксперт, протесты в Казахстане стали для всех неожиданностью. "Складывается ощущение, что ни общество, ни правительство не были готовы к такому сценарию развития событий. Заметно, что митингующие действуют спонтанно, а в основе их действий лежит реакция на экономические проблемы. Мы не видим единого координационного центра протестного движения, и я не думаю, что есть какие-то тайные пружины и силы, которые пытаются вмешиваться в ситуацию извне", - сказал РИА Новости Керимов.Политолог считает, что власть отреагировала достаточно быстро, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку кабмин и выступил с инициативой госрегулирования цен на газ, бензин, дизельное топливо и социально значимые продукты, предложил мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг, а также поручил генпрокурору начать расследование на предмет ценового сговора."Стоит отметить, что всё это происходит на фоне незавершённого процесса трансформации власти и весьма значительной разницы в доходах между столицей и периферией: если в Нур-Султане и Алматы уровень жизни неплохой, то на окраинах любое повышение цен воспринимается населением болезненно", - пояснил Керимов.В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств незаконны. По его словам, власть не падет, но стране нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Президент ввел чрезвычайное положение до 19 января в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП. Тем не менее массовые протесты в Казахстане продолжаются, в частности, протестующие в Алма-Ате ворвались в здание мэрии.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, уральский федеральный университет, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нур-султан