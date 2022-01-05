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Наука
https://ria.ru/20220105/vaktsina-1766599362.html
Гинцбург рассказал, когда станут доступны назальная и детская вакцины
Гинцбург рассказал, когда станут доступны назальная и детская вакцины - РИА Новости, 05.01.2022
Гинцбург рассказал, когда станут доступны назальная и детская вакцины
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, какие вакцины можно РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T03:36
2022-01-05T09:16
наука
общество
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здоровье
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, какие вакцины можно ожидать в 2022 году.Кроме того, отметил Гинцбург, НИЦЭМ планирует провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса."Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей — тех, кто пожелает, конечно, — вакцинация будет абсолютно добровольной. И это очень важно", — подчеркнул собеседник агентства.Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение уже в более чем 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.Кроме того, в России применяются "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, москва, здоровье, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
03:36 05.01.2022 (обновлено: 09:16 05.01.2022)
 
Гинцбург рассказал, когда станут доступны назальная и детская вакцины

Гинцбург: назальная и детская вакцины от COVID-19 должны стать доступны в 2022 году

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, какие вакцины можно ожидать в 2022 году.

"В первую очередь назальная вакцина должна стать доступной", — сказал он.

Кроме того, отметил Гинцбург, НИЦЭМ планирует провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса.
"Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей — тех, кто пожелает, конечно, — вакцинация будет абсолютно добровольной. И это очень важно", — подчеркнул собеседник агентства.
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Разработчик заявил об эффективности назального "Спутника" против "омикрона"
Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение уже в более чем 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.
Кроме того, в России применяются "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
НаукаОбществоМоскваЗдоровьеАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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