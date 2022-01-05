https://ria.ru/20220105/vaktsina-1766599362.html
Гинцбург рассказал, когда станут доступны назальная и детская вакцины
Гинцбург рассказал, когда станут доступны назальная и детская вакцины - РИА Новости, 05.01.2022
Гинцбург рассказал, когда станут доступны назальная и детская вакцины
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, какие вакцины можно РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T03:36
2022-01-05T03:36
2022-01-05T09:16
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, какие вакцины можно ожидать в 2022 году.Кроме того, отметил Гинцбург, НИЦЭМ планирует провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего сразу от гриппа и коронавируса."Я думаю, что в следующем году вакцина станет доступна для всех детей — тех, кто пожелает, конечно, — вакцинация будет абсолютно добровольной. И это очень важно", — подчеркнул собеседник агентства.Центр имени Гамалеи разработал уже несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V", показавший высокую эффективность и безопасность и получивший одобрение уже в более чем 70 странах, "Спутник Лайт", предназначенный прежде всего для ревакцинации, и "Спутник М" — для подростков.Кроме того, в России применяются "ЭпиВакКорона", созданная в новосибирском центре "Вектор", и "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211229/vaktsina-1766016882.html
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03:36 05.01.2022 (обновлено: 09:16 05.01.2022)
Гинцбург рассказал, когда станут доступны назальная и детская вакцины
Гинцбург: назальная и детская вакцины от COVID-19 должны стать доступны в 2022 году