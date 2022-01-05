https://ria.ru/20220105/uscherb-1766677739.html

В комендатуре Алма-Аты сообщили об огромном ущербе, нанесенном городу

В комендатуре Алма-Аты сообщили об огромном ущербе, нанесенном городу - РИА Новости, 06.01.2022

В комендатуре Алма-Аты сообщили об огромном ущербе, нанесенном городу

Радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб Алма-Ате, сообщила комендатура города. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-05T22:36

2022-01-05T22:36

2022-01-06T01:31

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

жанаозен

актау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766637439_4:0:1252:702_1920x0_80_0_0_020d5938a55c0c484910f023b3f7aae7.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб Алма-Ате, сообщила комендатура города."К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности", - говорится в сообщении инфоцентра комендатуры.Комендатура Алма-Аты заявила, что экстремисты в городе совершают мародерские действия и ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медиков."Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских работников и нанося ущерб поликлиникам и больницам", - говорится в сообщении инфоцентра комендатуры.Комендатура Алма-Аты призвала жителей города сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранителям."Комендатура города Алматы призывает жителей сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности", - говорится в сообщении инфоцентра комендатуры.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/tokaev-1766673995.html

https://ria.ru/20220105/obraschenie-1766673066.html

казахстан

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, жанаозен, актау