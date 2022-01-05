В комендатуре Алма-Аты сообщили об огромном ущербе, нанесенном городу

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб Алма-Ате, сообщила комендатура города."К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности", - говорится в сообщении инфоцентра комендатуры.Комендатура Алма-Аты заявила, что экстремисты в городе совершают мародерские действия и ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медиков."Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских работников и нанося ущерб поликлиникам и больницам", - говорится в сообщении инфоцентра комендатуры.Комендатура Алма-Аты призвала жителей города сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранителям."Комендатура города Алматы призывает жителей сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности", - говорится в сообщении инфоцентра комендатуры.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб Алма-Ате, сообщила комендатура города.
"К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности", - говорится в сообщении инфоцентра комендатуры.
Комендатура Алма-Аты заявила, что экстремисты в городе совершают мародерские действия и ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медиков.
"Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских работников и нанося ущерб поликлиникам и больницам", - говорится в сообщении инфоцентра комендатуры.
Комендатура Алма-Аты призвала жителей города сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранителям.
"Комендатура города Алматы призывает жителей сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности", - говорится в сообщении инфоцентра комендатуры.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.
В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
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