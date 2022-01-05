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Европа зажила "по понятиям". Украине приготовиться
На Украине захотели жить "по понятиям" - РИА Новости, 05.01.2022
Европа зажила "по понятиям". Украине приготовиться
Украина не готова перенять европейские политические модели из-за низкого уровня благосостояния жителей страны и безответственных политиков, заявил в эфире... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T15:27
2022-01-05T17:37
экономика
в мире
украина
европа
валентин землянский
ситуация на украине
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украина не готова перенять европейские политические модели из-за низкого уровня благосостояния жителей страны и безответственных политиков, заявил в эфире телеканала "Наш" аналитик экспертного правительства Валентин Землянский."В Европе &lt;…&gt; столетиями взращивалась политическая культура. А насаживали ее, извините, саблями и мушкетами. Если ты пробалаболился — снесли тебе башку. У нас эти ценности &lt;…&gt; "понятиями" назывались. &lt;…&gt; Вот то же самое и в Европе", — сказал он.По словам эксперта, на Западе "малейший скандал" с участием политика приводит к его добровольной отставке. Землянский также уточнил, что четкую систему власти невозможно выстроить при бедном населении в стране."Ценности возможны только в том обществе, которое материально обеспечено, а не по помойкам побирается. А нас всех дружно ведут побираться", — возмутился он.Сейчас проект бюджета Украины, поддержанный Радой, предусматривает доходы в размере 1,267 триллиона гривен, расходы — 1,441 триллиона гривен. Дефицит бюджета составит 188 миллиардов.Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что украинская экономика фактически работает в минус, а бывший премьер-министр страны Николай Азаров выразил мнение, что сегодняшняя Украина — это беднейшая страна в Европе "абсолютно по всем параметрам".
https://ria.ru/20220104/ukraina-1766585216.html
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экономика, в мире, украина, европа, валентин землянский, ситуация на украине
15:27 05.01.2022 (обновлено: 17:37 05.01.2022)
 
На Украине захотели жить "по понятиям"

Эксперт Землянский: Европа живет "по понятиям", а украинцев заставляют побираться

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в центре Львова
Флаг Евросоюза в центре Львова - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Флаг Евросоюза в центре Львова
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украина не готова перенять европейские политические модели из-за низкого уровня благосостояния жителей страны и безответственных политиков, заявил в эфире телеканала "Наш" аналитик экспертного правительства Валентин Землянский.
Европе <…> столетиями взращивалась политическая культура. А насаживали ее, извините, саблями и мушкетами. Если ты пробалаболился — снесли тебе башку. У нас эти ценности <…> "понятиями" назывались. <…> Вот то же самое и в Европе", — сказал он.
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По словам эксперта, на Западе "малейший скандал" с участием политика приводит к его добровольной отставке. Землянский также уточнил, что четкую систему власти невозможно выстроить при бедном населении в стране.
"Ценности возможны только в том обществе, которое материально обеспечено, а не по помойкам побирается. А нас всех дружно ведут побираться", — возмутился он.
Сейчас проект бюджета Украины, поддержанный Радой, предусматривает доходы в размере 1,267 триллиона гривен, расходы — 1,441 триллиона гривен. Дефицит бюджета составит 188 миллиардов.
Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что украинская экономика фактически работает в минус, а бывший премьер-министр страны Николай Азаров выразил мнение, что сегодняшняя Украина — это беднейшая страна в Европе "абсолютно по всем параметрам".
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