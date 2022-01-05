Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220105/ugol-1766641991.html
Казахстан заблокировал транзит угля на Украину
Казахстан заблокировал транзит угля на Украину - РИА Новости, 05.01.2022
Казахстан заблокировал транзит угля на Украину
Импорт угля из Казахстана не происходит, несмотря на законтрактованные объемы, это связано с блокировкой транзита, заявил министр энергетики Украины Герман... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T15:58
2022-01-05T16:14
в мире
украина
казахстан
европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753334827_0:103:2285:1388_1920x0_80_0_0_e315602f6e7a72b71be398d20c388d71.jpg
КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Импорт угля из Казахстана не происходит, несмотря на законтрактованные объемы, это связано с блокировкой транзита, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в среду."Нет, из Казахстана не идет (уголь – ред.). Есть заключенный контракт у "Центрэнерго" на 660 тысяч тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь", - заявил Галущенко на брифинге в среду.Галущенко в конце сентября говорил, что страна отстает от намеченных планов накопления угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе. Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллионов тонн угля из Казахстана, а также из Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что обратился к главе Службы безопасности Ивану Баканову с письмом, в котором просит разобраться в энергетическом кризисе в стране и выяснить, не является ли это "диверсией со стороны России и других лиц".
https://ria.ru/20211229/poshliny-1766041446.html
https://ria.ru/20211111/lnr-1758533546.html
украина
казахстан
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753334827_213:0:2064:1388_1920x0_80_0_0_d9d1965c6ee879e4f1a7ca3f35da97b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, казахстан, европа, россия
15:58 05.01.2022 (обновлено: 16:14 05.01.2022)
 
Казахстан заблокировал транзит угля на Украину

Глава Минэнерго Украины Галущенко: Казахстан заблокировал транзит угля

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции "Панагия"
Вагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции Панагия - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Импорт угля из Казахстана не происходит, несмотря на законтрактованные объемы, это связано с блокировкой транзита, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в среду.
"Нет, из Казахстана не идет (уголь – ред.). Есть заключенный контракт у "Центрэнерго" на 660 тысяч тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь", - заявил Галущенко на брифинге в среду.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 17:13
Украина продлила пошлины на уголь и сжиженный газ из России
Галущенко в конце сентября говорил, что страна отстает от намеченных планов накопления угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе. Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллионов тонн угля из Казахстана, а также из Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что обратился к главе Службы безопасности Ивану Баканову с письмом, в котором просит разобраться в энергетическом кризисе в стране и выяснить, не является ли это "диверсией со стороны России и других лиц".
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября 2021, 11:52
В ЛНР заявили о готовности поставлять на Украину уголь и электроэнергию
 
В миреУкраинаКазахстанЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 12:07
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении сил ОДКБ в Казахстан
01:27Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане
01:23Несколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работу
01:20Минобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитиях
01:19В Госдуме призвали вернуть смертную казнь
01:17Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
01:15Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
01:08МИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствия
01:04В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
01:00Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности
00:51Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
00:47МИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народа
00:35КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
00:32ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы
00:15В России начинаются Святки
00:10Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
00:05Православные отмечают Сочельник
00:00Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
23:51В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками
23:47В Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством
Лента новостейМолния
Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении сил ОДКБ в КазахстанЭксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в КазахстанеНесколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работуМинобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитияхВ Госдуме призвали вернуть смертную казньПосол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничестваМИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствияВ Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в КазахстанГосдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанностиИзраильская армия обстреляла сирийскую провинцию КунейтраМИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народаКНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракетыОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силыВ России начинаются СвяткиАрмянская церковь отмечает один из самых необычных праздниковПравославные отмечают СочельникЖителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки городаВ Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовикамиВ Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством