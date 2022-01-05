15:58 05.01.2022 (обновлено: 16:14 05.01.2022)
Казахстан заблокировал транзит угля на Украину
Глава Минэнерго Украины Галущенко: Казахстан заблокировал транзит угля
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции "Панагия"
КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Импорт угля из Казахстана не происходит, несмотря на законтрактованные объемы, это связано с блокировкой транзита, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в среду.
"Нет, из Казахстана не идет (уголь – ред.). Есть заключенный контракт у "Центрэнерго" на 660 тысяч тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь", - заявил Галущенко на брифинге в среду.
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Галущенко в конце сентября говорил, что страна отстает от намеченных планов накопления угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе. Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллионов тонн угля из Казахстана, а также из Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что обратился к главе Службы безопасности Ивану Баканову с письмом, в котором просит разобраться в энергетическом кризисе в стране и выяснить, не является ли это "диверсией со стороны России и других лиц".
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