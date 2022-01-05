https://ria.ru/20220105/ugol-1766641991.html

Казахстан заблокировал транзит угля на Украину

Казахстан заблокировал транзит угля на Украину - РИА Новости, 05.01.2022

Казахстан заблокировал транзит угля на Украину

Импорт угля из Казахстана не происходит, несмотря на законтрактованные объемы, это связано с блокировкой транзита, заявил министр энергетики Украины Герман... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T15:58

2022-01-05T15:58

2022-01-05T16:14

в мире

украина

казахстан

европа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753334827_0:103:2285:1388_1920x0_80_0_0_e315602f6e7a72b71be398d20c388d71.jpg

КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Импорт угля из Казахстана не происходит, несмотря на законтрактованные объемы, это связано с блокировкой транзита, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в среду."Нет, из Казахстана не идет (уголь – ред.). Есть заключенный контракт у "Центрэнерго" на 660 тысяч тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь", - заявил Галущенко на брифинге в среду.Галущенко в конце сентября говорил, что страна отстает от намеченных планов накопления угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе. Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллионов тонн угля из Казахстана, а также из Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что обратился к главе Службы безопасности Ивану Баканову с письмом, в котором просит разобраться в энергетическом кризисе в стране и выяснить, не является ли это "диверсией со стороны России и других лиц".

https://ria.ru/20211229/poshliny-1766041446.html

https://ria.ru/20211111/lnr-1758533546.html

украина

казахстан

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, казахстан, европа, россия