Токаев сообщил об убийствах правоохранителей

НУР-СУЛТАН, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в результате несанкционированных митингов есть убитые и раненые среди сотрудников полиции."В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Есть убитые и раненые", — сказал Токаев в обращении.Теперь, по его словам, власти намерены действовать предельно жестко в отношении правонарушителей.Протесты в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты перекинулись на другие города.Глава государства призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Позже президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там ввели комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
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НУР-СУЛТАН, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в результате несанкционированных митингов есть убитые и раненые среди сотрудников полиции.
"В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Есть убитые и раненые", — сказал Токаев в обращении.
Теперь, по его словам, власти намерены действовать предельно жестко в отношении правонарушителей.
Протесты в Казахстане
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты перекинулись на другие города.
Глава государства призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Позже президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там ввели комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.
Утром Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
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